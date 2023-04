El mercado hipotecario ha cambiado mucho en los últimos meses: la hipoteca a tipo fijo, líder indiscutible, ha ido perdiendo adeptos en favor de la mixta, y la variable mantiene su cuota de mercado gracias al cambio de estrategia que ha implantado la banca para hacer que sea atractiva para los usuarios. Entre los cambios más destacados en las ofertas de hipotecas variables están: la reducción de los diferenciales para que, a la hora de sumar el euríbor, los tipos de interés no se disparen en exceso, y, lo más novedoso, la ampliación del periodo fijo inicial.

Hasta ahora, lo normal era que, a la hora de contratar una hipoteca variable, los hipotecados firmaran un periodo fijo de 12 meses como máximo y que, a partir de entonces, el TIN de esa hipoteca se calculara con euríbor + diferencial. Sin embargo, el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, afirma que “los bancos quieren vender un producto que el cliente no quiere comprar. Entonces, para poder venderlo, una de las estrategias que están siguiendo es la de ampliar el plazo inicial fijo de las hipotecas a tipo variable en casos concretos y para determinados clientes; ya podemos ver hipotecas variables con un TIN fijo de 24 o incluso 36 meses”.

Esto hace que las hipotecas variables se parezcan cada vez más a las mixtas. “La hipoteca mixta es ahora, sin duda, la más competitiva del mercado. Los bancos que no la estaban comercializando ya la están incluyendo en sus ofertas. Por ejemplo, CaixaBank, TargoBank y Laboral Kutxa no la tenían y, al menos a nuestros usuarios ya se la están ofreciendo”, afirma el director de Hipotecas de iAhorro.

El INE no recoge datos de hipotecas mixtas

Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles su estadística hipotecaria correspondiente al mes de febrero de 2023, no muestra esta tendencia al no incorporar datos sobre hipotecas mixtas. Por ello, asegura Colombelli, “los datos del INE no muestran la realidad de todo el mercado hipotecario”.

El principal motivo por el que el organismo oficial no recoge datos sobre hipotecas mixtas podría ser porque las registra como “hipotecas fijas”, ya que el primer periodo de este tipo de préstamos se rige por un tipo de interés fijo. No obstante, afirma el portavoz del comparador hipotecario, “en iAhorro sí recopilamos estadísticas sobre el porcentaje de usuarios que se decantan por este tipo de hipoteca y los tipos de interés medios a los que la firman, ya que ahora son las más atractivas del mercado”.

Tanto es así que, según el organismo oficial, de las 35.000 hipotecas que se contrataron en febrero de 2023 en España, un 65,70% eran a tipo fijo y el 34,30% restante a tipo variable, un porcentaje que ha subido casi dos puntos desde los datos publicados del mes de enero. Estos datos son muy diferentes a los registrados por iAhorro durante ese mismo mes, ya que el comparador registró en febrero que un 22,73% de las firmas correspondían a hipotecas fijas, un 13,64% a variables y hasta el 63,64% a hipotecas a tipo mixto, el porcentaje más alto desde que recopila datos.

Menos firmas de hipotecas por la subida de tipos

El INE también recoge datos, en su última estadística, de los tipos de interés medios a los que se firmaron las hipotecas en España durante el pasado mes de febrero. Así, podemos ver que el tipo de interés de las hipotecas a tipo fijo asciende hasta el 2,96% TIN y el de las variables también sube al 2,70% TIN. En enero estaban al 2,76% TIN y 2,38% TIN, respectivamente. No obstante, estos datos son muy diferentes a los registrados por iAhorro durante ese mismo mes. El comparador registró en febrero de 2023 una media de tipos fijos del 2,76% TIN (0,2 puntos porcentuales por debajo de los que registra el organismo oficial) y de tipos variables del 1,12% (hasta 1,26 puntos menos que el dato aportado por el Instituto Nacional de Estadística).

¿Por qué hay tanta diferencia? “En iAhorro tenemos acceso a un universo diferente, el de las personas que comparan las opciones del mercado, por lo que las condiciones de las hipotecas de nuestros usuarios son más atractivas que las de la media que recoge el INE, que recoge más la experiencia de aquellos hipotecados que no comparan y que acuden directamente a su banco de toda la vida, les ofrezca lo que les ofrezca”, asegura el portavoz del comparador y aesor hipotecario.

En lo que se refiere al tipo de interés medio que los usuarios de iAhorro firmaron en hipoteca mixta, se situó en febrero en el 2,17% TIN, bastante por debajo de los tipos medios que tanto el INE como iAhorro registran en hipoteca 100% fija y también por debajo del tipo medio de las hipotecas variables que aporta el organismo oficial.

Eso sí, en ambas estadísticas se ve un claro ascenso de los tipos de interés, sea cual sea el tipo de hipoteca. Y una de las consecuencias de esta subida de tipos, como vemos en el informe del INE, se refleja en la caída registrada en la firma de hipotecas. Como hemos dicho, en febrero de 2023 se registraron 35.000 hipotecas nuevas, un dato que cae un 2% respecto al registrado durante el mismo mes de 2022 (36.537).

El INE va con casi dos meses de retraso

Los datos aportados este miércoles por el INE corresponden al mes de febrero de 2023, por lo que el organismo oficial va con casi dos meses de retraso. Los datos de marzo los publicará a finales de mayo. Por su parte, iAhorro ya ha publicado en su Índice iAhorro del análisis del mercado hipotecario durante el primer trimestre de 2023 las cifras recopiladas hasta marzo.