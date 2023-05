La inversión en una casa propia puede ser uno de los desafíos financieros más grandes que enfrentamos en la vida. Por eso, es esencial comprender todos los recursos disponibles para facilitar esta tarea, como los avales ICO para la primera vivienda. Te explicamos cómo funcionan, cuáles son los requisitos y el tiempo máximo para su devolución.

¿Qué es un Aval ICO Primera Vivienda y Cómo Funciona?

Un aval ICO para primera vivienda es un respaldo que el Gobierno ofrece a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir hasta el 20% del crédito hipotecario. Este programa está destinado a familias con menores a su cargo y jóvenes de hasta 35 años.

En esencia, el Gobierno actúa como tu avalista en esa parte de la hipoteca que el banco no financia. Esto significa que puedes solicitar una hipoteca del 100% y tendrías que devolver la totalidad del préstamo, incluido el 20% avalado por el Gobierno.

Es importante recalcar que este no es un subsidio sino un apoyo para incrementar tu capacidad de endeudamiento, permitiéndote acceder a una hipoteca más alta. Además, este aval no tiene coste adicional, es decir, no tendrás que pagar al Gobierno ni al ICO por ser tus avalistas.

Sin embargo, como en cualquier préstamo, tendrás que pagar intereses sobre el dinero prestado por el banco, incluyendo la parte avalada por el ICO.

Requisitos: ¿Cómo Acceder a los Avales ICO para la Primera Vivienda?

Para acceder a los avales ICO para primera vivienda, debes cumplir con ciertos criterios. Aquí están los requisitos más importantes:

Tener menos de 35 años en el momento de la compra o ser una familia con menores a su cargo. Ingresos anuales de menos de 37.800 euros por persona. En caso de dos compradores, el ingreso total puede ser hasta de 75.600 euros, y si hay hijos a cargo, se podrían aceptar ingresos superiores. Residir en España y contar con DNI o NIE. Tener un perfil financiero apto para solicitar la hipoteca. El precio de la vivienda no debe exceder el máximo especificado en cada ayuda. Debe ser la primera vivienda que compras y su uso debe ser como residencia habitual.

¿Cuándo y Cómo Devolver el Aval ICO?

El plazo para solicitar estos avales termina el 31 de diciembre de 2025, aunque este período puede prorrogarse dos años más dependiendo de la demanda y las circunstancias económicas.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) junto con el ICO serán los encargados de implementar y gestionar esta línea de avales. Por lo tanto, la devolución del aval ICO se realizará a través de las cuotas de la hipoteca que abones al banco.

¿Estás Preparado para Acceder a tu Primera Vivienda?

La introducción de los avales ICO para la primera vivienda es una excelente noticia para todos aquellos que están pensando en adquirir su primera vivienda. Con este apoyo, comprar tu primera casa puede ser una realidad más alcanzable. Te animamos a explorar esta opción y dar un paso firme hacia la propiedad de la vivienda. ¡Buena suerte!