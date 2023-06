¡La esperada paga extra de verano está a punto de llegar para la mayoría de los pensionistas de la Seguridad Social! Sin embargo, hay ciertos detalles que debes conocer para evitar sorpresas desagradables. Desde la Seguridad Social alertan que, lamentablemente, algunos pensionistas no recibirán esta ansiada gratificación por un motivo específico. ¡Descubre quiénes son y por qué se encuentran en esta situación!

Si bien es cierto que recientemente los pensionistas han recibido el último pago de su pensión, muchos de ellos ya están pensando en sus merecidas vacaciones de verano. Es comprensible que deseen saber cuándo cobrarán la paga extra de junio y si tienen derecho a ella. La realidad es que algunos pensionistas no podrán disfrutar de esta gratificación adicional, como te explicaremos a continuación.

La compensación para los beneficiarios de una pensión no contributiva del Imserso

Aquellas personas que recibirán sin falta la paga extra son los beneficiarios de una pensión no contributiva del Imserso. Aunque no realizan cotizaciones, el Gobierno considera que el monto que reciben es insuficiente (no llega ni a la mitad del Salario Mínimo Interprofesional), por lo que se les brinda una pequeña compensación en verano y en Navidad.

¿Cuánto recibirán los pensionistas en su paga extra de verano?

Tanto para los pensionistas del Imserso como para los de la Seguridad Social, la cantidad de la paga extra corresponde a una mensualidad ordinaria. Esto significa que el dinero que recibirán próximamente será el equivalente a dos mensualidades. Por ejemplo, si una persona recibe una pensión de 800 euros, verá ingresados 1.600 euros en su cuenta.

La mayoría de las pensiones, como las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares, se dividen en 14 pagas a lo largo del año, incluyendo las dos pagas extraordinarias de verano y Navidad. Sin embargo, existe una excepción para ciertos casos específicos.

¿Qué pensionistas se quedarán sin la paga extra de verano?

¿Qué pensionistas no recibirán la paga extra de la Seguridad Social este verano? En primer lugar, aquellos jubilados que acaban de dejar el mercado laboral y cobran su pensión de jubilación por primera vez este mes de junio. Según la ley, esta gratificación corresponde a los meses comprendidos entre noviembre y mayo, por lo que recibirán únicamente la paga extra de Navidad.

Por otro lado, los beneficiarios de incapacidad permanente con una discapacidad igual o superior al 33% originada por un accidente laboral o una enfermedad profesional también se verán afectados. En su caso, no recibirán las dos mensualidades juntas, sino que su pensión se divide en 12 pagas anuales.

Fechas clave: ¿Cuándo se cobrará la paga extra de verano?

Ahora bien, ¿cuándo se cobrará la paga extra de verano? Según la Ley General de la Seguridad Social, los pagos de las pensiones se realizan el primer o cuarto día hábil del mes siguiente. Por lo tanto, el ingreso de la paga extra de verano suele reflejarse en las cuentas bancarias de los beneficiarios a partir del día 25 del mes correspondiente. Sin embargo, si esa fecha cae en domingo o festivo, el pago se aplaza al siguiente día hábil. En consecuencia, el cobro de la paga extra de verano será el lunes, 26 de junio de 2023.

Es importante estar informado sobre estos detalles para evitar confusiones y planificar adecuadamente tus finanzas durante este verano. Si eres beneficiario de una pensión y tienes alguna duda sobre tu paga extra, te recomendamos que consultes directamente con la Seguridad Social para obtener información precisa y actualizada. ¡Disfruta del verano con tranquilidad y sin sobresaltos económicos!