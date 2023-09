Es oficial: el precio de una bombona de butano ha experimentado una drástica reducción, y esta vez no se trata de una oferta pasajera. Si eres de los que dependen de esta fuente de energía para mantener tu hogar cálido o cocinar tus platos favoritos, hoy te traemos excelentes noticias.

La tan esperada rebaja en el precio de una bombona de butano

Tras la última revisión publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 19 de septiembre, se confirmó que el precio de una bombona de butano de 12,5 kg será de 14,43 euros, lo que representa una reducción del 4,94% respecto al valor previo, que se situaba en 15,18 euros. Esta modificación en el precio entrará en vigor inmediatamente y beneficiará a miles de usuarios en España.

Esta es una gran noticia, especialmente teniendo en cuenta que la cifra anterior, la de 15,18 euros, fue establecida el pasado 18 de julio. ¿Pero qué significa realmente este descenso en términos anuales? Hablamos de una caída del 26% en comparación con el precio más alto registrado durante los últimos 12 meses. ¡Casi un tercio menos!

Entendiendo la reducción en el precio de una bombona de butano

Las razones detrás de esta caída en el precio de una bombona de butano son múltiples. Por un lado, se ha experimentado un superávit en los últimos meses, lo que ha atenuado el impacto de cualquier incremento en el costo de las materias primas. Además, factores externos como la ligera apreciación del euro frente al dólar y la disminución de los costos de transporte durante julio y agosto han jugado un papel crucial.

Es fundamental comprender que el precio de una bombona de butano se define considerando variables como el coste de las materias primas (en este caso, el propano y el butano), la evolución de los mercados internacionales, la cotización de monedas clave como el euro y el dólar, así como el coste del transporte y los fletes.

El futuro del precio de una bombona de butano

Para aquellos que se preocupan por futuros cambios en el precio, hay una estructura establecida que garantiza cierta previsibilidad. Se realiza una revisión bimensual del precio de una bombona de butano el segundo martes de cada período. Además, y es crucial tenerlo en cuenta, se ha establecido un límite en su variación, ya sea al alza o a la baja, del 5%. Gracias al Real Decreto-Ley 11/2022 del 25 de junio, se ha fijado un precio máximo para la bombona de butano (con un rango de peso entre 8 y 20 kilos) que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Si aún no has aprovechado esta oportunidad, es el momento perfecto para hacerlo. No solo garantizarás el ahorro en el precio de una bombona de butano, sino que también te asegurarás de tener un hogar cálido y acogedor durante los próximos meses.