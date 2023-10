Las donaciones de dinero entre familiares o amigos son muy comunes, sin embargo, muchos no saben lo que les pueden poner una multa si no hacen correctamente esta operación. La Agencia Estatal de Administración Pública (AEAT) no pone un límite en la cantidad de dinero que se puede enviar y recibir, pero sí establece un tope que si se supera se deberá declarar la donación.