La Generalitat Valenciana ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para el alquiler en la Comunidad Valenciana. En este artículo ya te detallamos a quiénes van dirigidas estas subvenciones y cómo solicitarlas, así como el importe de las mismas. Pero como suele ser habitual en estos casos son muchas las dudas que pueden surgir a este respecto.

Así pues, en la web de la Generalitat hemos encontrado entre las preguntas frecuentes, 10 cuestiones que pueden responder a muchas de tus preguntas. Son las siguientes:

¿Cuándo se podrá solicitar la ayuda?

A partir del 19 de octubre de 2023 hasta el 20 de noviembre de 2023 podrá solicitar la ayuda.

Las personas beneficiarias de la ayuda de la convocatoria 2022, ¿pueden solicitar la ayuda?

No. Sí pueden las personas que solicitaron la ayuda en la convocatoria 2022 y no fueron beneficiarias.

¿Cuál es el importe de la ayuda?

Hasta el 50% del precio mensual del alquiler o cesión de uso de su vivienda o habitación que constituya la residencia habitual y permanente para aquellas solicitudes formuladas por personas cuyos ingresos propios o del conjunto de las unidades de convivencia no superen el importe equivalente a 1 IPREM.

o habitación que constituya la residencia habitual y permanente para aquellas solicitudes formuladas por personas cuyos ingresos propios o del conjunto de las unidades de convivencia no superen el importe equivalente a 1 IPREM. Hasta el 45% cuyos ingresos superen a 1 IPREM e iguales o inferiores a 2,5 IPREM.

Hasta el 40% cuyos ingresos superen 2,5 IPREM y no excedan del máximo exigido para ser persona beneficiaria de la ayuda.

Y excepcionalmente hasta el 50%, si la persona solicitante vive sola y cuyos ingresos estén constituidos, únicamente, por prestaciones a cargo de las administraciones públicas y que en conjunto no superen anualmente 1 IPREM o todos los miembros de la unidad de convivencia tienen más de 65 años en el momento de presentar la solicitud, independientemente de los ingresos percibidos.

¿Para quién y para qué son estas ayudas?

Son ayudas para personas físicas inquilinas con escasos medios económicos para el alquiler o cesión de uso de su vivienda o habitación habitual y permanente. Esta convocatoria subvenciona las mensualidades abonadas desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, de vivienda o habitación ubicada en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

¿Quién puede solicitar la ayuda?

Personas físicas mayores de edad que reúnan los requisitos establecidos en las bases y en la convocatoria de las ayudas de alquiler correspondientes al ejercicio 2023.

¿Qué requisitos se debe cumplir?

Algunos de los requisitos son ser una persona física mayor de edad, poseer la nacionalidad española o ser titular, como arrendataria, de un contrato de arrendamiento, pero si quieres consultar todo lo que debes cumplir, al detalle, en la web de la Generalitat lo explica más detalladamente.

¿En qué casos no se podrá ser beneficiario de estas ayudas?

Ser persona propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España . No se considerará que se es persona propietaria o usufructuaria de una vivienda si el derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuarán de este requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad del titular o de algún miembro de la unidad de convivencia.

. No se considerará que se es persona propietaria o usufructuaria de una vivienda si el derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuarán de este requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad del titular o de algún miembro de la unidad de convivencia. La persona arrendataria o cualquiera que tenga su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, tenga parentesco en 1º o 2º grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora o cedente de la vivienda.

La persona arrendataria, cesionaria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida sea socio o participe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora o cedente, exceptuando que se trate de cooperativas de viviendas en cesión de uso y sin ánimo de lucro.

exceptuando que se trate de cooperativas de viviendas en cesión de uso y sin ánimo de lucro. Las personas o unidades de convivencia disfruten en régimen de alquiler, de cesión de uso o en cualquier régimen de disfrute temporal admitido en derecho, de una vivienda perteneciente al patrimonio público de vivienda de cualquier administración pública o gestionada por esta última.

La persona titular del contrato o alguna de las personas que forman la unidad de convivencia tengan la condición de beneficiarios de alguna de las ayudas al alquiler convocadas durante el año 2022 por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.

por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Las personas físicas en las que concurra alguna de las circunstancias del art. 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones y, conforme al artículo 41 y el título VI de la Ley 14/2017 de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme, y las que hayan sido sujetas a una revocación de alguna de las ayudas contempladas en éste o en anterior plan estatal de vivienda por incumplimiento o causa imputables al solicitante. No podrá concederse la ayuda cuando dichas circunstancias concurran en cualquiera de las personas que suscriban el contrato de arrendamiento o cesión, sean o no solicitantes de la ayuda.

Para el caso de alquiler o cesión de habitación las prohibiciones anteriores irán referidas únicamente a la persona titular del contrato.

A los efectos de estas ayudas, ¿qué se considera unidad de convivencia?

La persona o conjunto de personas que viven y disfrutan de una vivienda de manera habitual y permanente y con vocación de estabilidad, y que estén empadronadas en la vivienda, con independencia de la relación existente entre todas ellas.

Cuando en la solicitud figuren personas no empadronadas en la vivienda o en el certificado de empadronamiento vigente aparecen personas no incluidas en la solicitud, y no se subsane la discrepancia durante el plazo al efecto concedido, se entenderá desistida la solicitud, salvo que se acredite tras requerimiento y mediante certificado municipal que dichas personas no residen en la vivienda o que han solicitado la baja en el padrón municipal con anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda, o bien que acrediten no disponer del derecho de uso de la vivienda.

En caso de contratos de arrendamiento con varias personas titulares, todas ellas deberán constar como miembros de la unidad de convivencia y figurar como tales en la solicitud, salvo que acrediten documentalmente no tener atribuido el derecho de arrendamiento.

En los casos de separación o divorcio, los menores en régimen de custodia compartida se considerarán integrantes de cada una de las unidades de convivencia de sus progenitores en la proporción que derive del régimen de custodia establecida.

En ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos unidades de convivencia distintas, salvo el supuesto contemplado en el apartado anterior. A los efectos de alquiler o cesión de uso de una habitación se tendrán en cuenta los mismos requisitos únicamente en relación a la persona arrendataria o cesionaria.

¿Se puede presentar más de 1 solicitud por vivienda o habitación?

No, sólo se podrá presentar 1 solicitud por vivienda o habitación, por lo que, si se detecta la presentación de varias solicitudes para una misma vivienda o habitación, se anularán de oficio las solicitudes duplicadas, manteniéndose como única solicitud la presentada en último lugar.

¿Qué documentación debo presentar?

Pincha aquí y consulta toda la documentación que debes aportar