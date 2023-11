Una de la duda más habitual cuando nos quedamos si empleo es si podemos solicitar la prestación por desempleo y cobrar el paro si hemos trabajado menos de un año. Pues la respuesta es sencilla: no, pero hay otra opción. El Servicio de Empleo Público de España (SEPE) contempla lo que se conoce como subsidio de cotizaciones insuficientes, es decir, una ayuda para aquellas personas que hayan trabajado menos de un año. Aunque no llega a ser una prestación contributiva como el paro por el escaso tiempo de cotización, sí que puede ser una buena ayuda para muchos hogares.

He trabajado menos de un año, ¿puedo cobrar el paro?

Si has trabajado menos de un año, no puedes cobrar el paro. Sin embargo, puedes acceder a un subsidio por desempleo, pero hay que tener en cuenta que la duración de esta ayuda depende del número de meses cotizados y de si tienes o no responsabilidades familiares.

Este subsidio por desempleo en la mayoría de los casos exige tener seis meses cotizados y puede prolongarse hasta 6 meses. En cuanto a lo que puedes cobrar, debes tener en cuenta que el subsidio por desempleo supone una cuantía menor a la del paro, un 80% del IPREM, que este año es de 600 euros.

Si hablamos de cantidades anuales, podemos decir que si cobramos el subsidio por desempleo durante los 6 meses establecidos, cobraríamos al año 3.600 euros. Por otra parte, debemos tener en cuenta que, en algunos casos concretos, como si tiene responsabilidades familiares, el subsidio por desempleo puede prolongarse hasta los 21 meses.

📌 ¿Has trabajado menos de un año?



Requisitos para cobrar el subsidio por desempleo

Para poder cobrar el subsidio por desempleo es necesario cumplir una serie de requisitos que te detallamos a continuación y que están recogidos en esta página web del ministerio:

Estar desempleado y en situación legal de desempleo .

. Estar inscrito como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el compromiso de actividad.

y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el compromiso de actividad. Haber cotizado por desempleo al menos 3 meses , si tienes responsabilidades familiares , o al menos 6 meses si no las tienes, y no llegar a 360 días. En el caso de tener los 360 días cotizados, tendrías derecho a cobrar el paro .

, si tienes , o al menos 6 meses si no las tienes, y no llegar a 360 días. En el caso de tener los 360 días cotizados, tendrías derecho a . No tener rentas de cualquier tipo superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Para esto, se tendrán en cuenta las rentas íntegras o brutas. El rendimiento que proceda de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, es el resultado de la diferencia entre los ingresos y gastos que hayan sido necesarios para conseguir estos ingresos. Las ganancias patrimoniales son el resultado de la diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

Duración del subsidio por desempleo

La duración del subsidio por desempleo depende del número de meses cotizados y de si tienes o no responsabilidades familiares.

Si tienes responsabilidades familiares :

: El subsidio durará 3, 4 o 5 meses, si has cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente.

El subsidio durará 21 meses, si has cotizado 6 o más meses (en este supuesto, el derecho se reconocerá por seis meses, y se puede prorrogar por períodos de 6 meses hasta su duración final).

Si no tienes responsabilidades familiares: el subsidio durará 6 meses, si ha cotizado 6 o más meses.

En el caso de personas trabajadoras fijas discontinuas, la duración del subsidio será igual al número de meses cotizados por desempleo en el año anterior a la solicitud. Además, las cotizaciones que sirvieron para aprobar este subsidio, no podrán ser tenidas en cuenta en una situación legal de desempleo posterior, para acceder a una nueva prestación de nivel contributivo o asistencial.

Cuánto se cobra con el subsidio por desempleo

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), en este año la cantidad fijada es: 600 euros. En el caso de pérdida de trabajo a tiempo parcial, esta cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas en el último contrato.

Durante la percepción del subsidio, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a las prestaciones de asistencia sanitaria y, en tu caso, protección a la familia.

En el supuesto del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 52 años, el SEPE deberá cotizar, además, para la jubilación. Se tomará como base de cotización el 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento. A las personas trabajadoras fijas discontinuas mayores de 52 años se les cotizará también para la jubilación. Se tomará como base de cotización el 125 % del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.

Si son menores de 52 años y han justificado un período de ocupación cotizada de 180 o más días, el Servicio Público de Empleo Estatal ingresará las cotizaciones por jubilación a la Seguridad Social durante un período de 60 días, a partir de la fecha en que nazca el derecho al subsidio. Se tomará como base de cotización el tope mínimo de cotización vigente en cada momento.

Cuándo se cobra el subsidio por desempleo

El pago del subsidio por desempleo se realiza por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes. Se abonará, salvo excepciones, en la cuenta que indiques, siempre que seas el titular de la misma.