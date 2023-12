Durante los últimos años Internet se ha convertido en un auténtico escaparate de venta, donde con tan solo un clic cualquiera puede comprar y vender objetos sin ningún tipo de problema.

Muchas plataformas como Wallapop y Vinted, entre las más conocidas, abren la puerta a que cualquier persona pueda dedicarse a la compraventa sin necesidad de tener un negocio físico, y hasta la fecha estos ingresos no tenían que declararse.

Unos ingresos que se escapan del control de Hacienda, porque no hay factura de por medio, ni es necesario pagar impuestos. Un negocio que cambiará con la nueva directiva europea DAC7, que ya está implantada en España y empezará a aplicarse en 2024. Se encarga de controlar todos los movimientos económicos que existan en las plataformas digitales si se superan ciertos límites.

Hacienda supervisará todas nuestras ventas de segunda mano por internet

Como decimos, todas las plataformas digitales estarán obligadas a declarar los ingresos de todos los "vendedores". Para ello, están recopilando desde el 1 de enero de 2023 todos estos datos económicos de transacciones para posteriormente antes del 31 de enero de 2024 presentar la correspondiente declaración ante la Agencia Tributaria.

Esta normativa, afecta tanto a los residentes o no residentes, que realicen dichas actividades de compraventa en plataformas digitales de segunda mano. Se incluyen la venta de servicios personales, bienes o arrendamientos de vehículos y biene inmuebles.

Con la nueva normativa se registrará el nombre, la dirección y el DNI, y servirá para poder controlar mejor todas las transacciones. También se remitirá la cantidad de dinero generado al trimeste, las ventas y los datos bancarios.

En la web de Wallapop, Vinted o eBay ya constan las diferentes situaciones en las que se va a tener que contar con los datos del vendedor para remitirlo a la Agencia Tributaria. En concreto, se van a tener que cumplir los siguientes requisitos:

Completar 30 ventas en un solo año.

Haber generado más de 2.000 euros en la venta de productos.

En el caso de que durante 2023 estés en alguna situación de estas a través de cualquier plataforma online de venta de productos (Wallapop, Vinted, eBay, Amazon...) recibirás un correo electrónico donde se solicitan tus datos personales.

Para que las plataformas de segunda mano puedan seguir con su normativa, será obligatorio proporcionar los datos, en caso de no hacerlo podrían llegar a suspenderte la cuenta. A no ser que el volumen de ventas se tan elevado que la Agencia Tributaria lo considere una actividad económmica que deba declararse en el IAE y se paguen los impuestos adecuados, a priori esto no debería tener consecuencias económicas.