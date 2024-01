Bizum se ha convertido en un instrumento muy útil en nuestro día a día. Para pagar el café a un compañero si no llevas suelto, para comprar un regalo a tu amigo de la infancia entre toda la pandilla o incluso para organizar un viaje y compartir los gastos. Lo cierto es que los usos de esta aplicación para enviar y recibir dinero son muy variados. Tanto que quizá haya algunos que aún no conozcas. Vamos a mostrarte algunas de las cosas que puedes hacer con Bizum y que nunca has usado.

Únete al canal de WhatsApp de INFORMACIÓN Recibir un premio de la lotería Si te tocan hasta 2.000 euros en la lotería puedes recibir el premio a través de Bizum. Solo debes ir a la administración con el boleto premiado y decirle al lotero que quieres recibir el premio por este sistema. Después ve a tu aplicación y general el código QR Bizum. El lotero lo escaneará e inmediatamente recibirás tu dinero. También puedes pagar la lotería por este sistema utilizando el mismo código QR y validando el pago a continuación. En ambos casos el sistema es seguro y no tiene comisiones. Enviar un Bizum sin tocar el móvil Para enviar un Bizum necesitas un teléfono móvil pero no es necesario que utilices las manos ya que también puedes mandar la orden solo con tu voz. El sistema es compatible con los asistentes virtuales aunque no está disponible en todos los bancos. Comprueba si tu entidad lo permite. Hacer un donativo a través de Bizum Si colaboras con alguna ONG u organización benéfica debes saber que puedes enviarles dinero a través de Bizum si ellas aceptan este método de pago. Algunas de las que sí lo hacen son Cruz Roja, Médicos sin Fronteras o Manos Unidas, entre muchas otras. Busca en tu app de Bizum las diferentes campañas de estas organizaciones y junto a ellas aparecerá un código con el que podrás realizar tu donación. Mandar dinero y fotos al mismo tiempo con Bizum Cuando envías dinero a alguien también puedes adjuntar una foto que explique el motivo del envío. Por ejemplo, si vas a pagar a medias una cena puedes enviar la foto de la cuenta y el importe a abonar por cada comensal. Para hacerlo solo debes elegir la opción de enviar dinero y a continuación añadir foto. Hacer un Bizum múltiple Te puede interesar: Seguridad Detectan una estafa en Bizum en nombre de la Seguridad Social Impuestos Hacienda pone el ojo en los bizums y las transferencias: a partir de esta cantidad hay que declarar LÍMITE BIZUM ¿Cuánto dinero puedes mandar por Bizum? El uso más normal de esta aplicación es enviar dinero a una persona individual. Sin embargo, la aplicación también permite hacer envíos a varias personas a la vez. Por ejemplo, si entre dos amigos del grupo se han encargado de comprar el regalo de cumpleaños de un tercero tu puedes hacerle llegar a cada uno de ellos la misma cantidad de dinero. Eso sí, el importe debe ser el mismo para cada uno. Puedes enviar dinero hasta a 30 personas a la vez. Para hacerlo debes usar el mismo procedimiento que para enviar dinero a una persona pero añadiendo a todos los contactos a los que quieres que les llegue.