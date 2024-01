La riqueza de los cinco hombres más ricos se ha duplicado desde 2020, mientras que casi 5.000 millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década, señala el informe sobre desigualdad elaborado por la organización no gubernamental Oxfam.

Según Oxfam, a finales de noviembre de 2023, los cinco hombres más ricos del mundo eran Elon Musk (X, antiguo Twitter), Bernard Arnault (y su familia/empresario francés del sector de artículos de lujo), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (del sector del software) y Warren Buffet (inversor americano).

Según la oenegé, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo ha pasado de 405.000 millones de dólares a 869.000 millones, un aumento de 14 millones de dólares por hora.

Entretanto, la riqueza que concentra cerca de 5.000 millones de personas ha disminuido, por lo que a este ritmo serían necesarios 229 años para erradicar la pobreza a nivel global.

"Al margen del sistema"

Uno de los economistas que se ha hecho eco de esta situación es el mediático Santiago Niño Becerra, que ha destacado "lo que ya he dicho en otras ocasiones. A mí no me importa a cuanto asciende la fortuna de 'los ricos' (si se ha obtenido legalmente), lo que me preocupa es lo que ni tienen 'los pobres' ni van a poder tener porque cada vez van quedando más al margen del sistema debido a que son crecientemente innecesarios".

1/5. "la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo ha pasado de 405.000 millones de dólares en 2020, a 869.000 millones el pasado ejercicio". (NOTA. Según el Banco Mundial el PIB de CHI en el 2023 será de 850.528 M$). — Santiago Niño (@sninobecerra) 15 de enero de 2024

Unas horas después, y tras ese apunte en el que destaca el gran aumento de las desigualdades, ha hecho hincapié en que "el valor de trabajo retrocede y aumenta el del capital", un asunto que provoca "su concentración" y, en consecuencia, "también se concentra la riqueza", que es imparable porque "los aumentos de productividad requieren cada vez más capital". Por último, el experto ha señalado que "se confirma que la desigualdad va a más y que la Renta Básica es ineludible", una de las grandes reivindicaciones que lleva mucho tiempo afirmando.