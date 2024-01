Si estás realizando algún tipo de trámite y necesitas tener el certificado integral de prestaciones no te preocupes porque puedes obtenerlo de manera muy sencilla.

Tal y como informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su apartado de informes y certificados, este documento va dirigido a personas que perciban una prestación del Sistema de Seguridad Social o de una entidad ajena al Sistema pero integrada en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, así como las personas que no perciban una prestación de la Seguridad Social o de una entidad ajena al Sistema.

Así pues se podrá obtener en un único documento los siguientes certificados:

Certificado resumido de prestaciones

Certificado desglosado de prestaciones

Certificado de prestaciones sin importes

Certificado de IRPF

Certificado de revalorización de pensiones

Certificado de pensiones en baja o suspendidas

Certificado negativo de pensiones

Certificado para beneficiarios de deducciones

Una vez que te lo hayas descargado en PDF podrás guardarlo y/o imprimir todos o el certificado que necesites.

Cómo obtener el certificado integral de prestaciones

Para poder lograr este documento no te hará falta pedir una cita previa ni aportar ningún documento adicional para su tramitación. Así, solo deberás cumplimentar los datos que se te piden en el formulario. Así pues, debes logarte en la web del Ministerio con clave permanente, clave PIN, vía SMS o con DNIe o certificado y seguir los pasos hasta obtener tu certificado. Eso sí, debes tener en cuenta que “los datos introducidos en el formulario deben coincidir con los existentes en nuestras bases de datos. Si no son coincidentes, no será posible obtener el certificado”.

Este certificado tiene un único CEA (Código Electrónico de Autenticidad) con el que se puede acceder al contenido certificado completo.

Por último, la web indica que “para las prestaciones por Incapacidad Temporal en pago directo del INSS, Nacimiento y cuidado de menor, Riesgo durante el embarazo, Riesgo durante la lactancia natural y Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, este certificado integral de prestaciones, solo mostrará los datos relativos al certificado de IRPF”