En un mundo donde las oportunidades de inversión abundan tanto como los riesgos asociados, la prudencia financiera nunca ha sido más crucial. Los chiringuitos financieros, con sus promesas de rendimientos extraordinarios libres de riesgo, atraen a inversores incautos hacia esquemas que pueden resultar en la pérdida total de sus aportaciones.

Este artículo presenta una serie de consejos esenciales para cualquier inversor que busque blindarse contra estas trampas. A través de principios fundamentales de inversión, recomendaciones prácticas y estrategias de verificación, contarás con las herramientas necesarias para identificar y evitar estas propuestas engañosas.

Desde la importancia de la diligencia debida hasta el valor de la diversificación, cada punto de este listado elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un paso hacia la seguridad y la integridad de tus inversiones. Prepárate para fortalecer tu armadura financiera y navegar con confianza en el vasto mar de oportunidades de inversión.

Naturaleza de las entidades

Verifica que la entidad está autorizada y que la empresa no ha sido objeto de advertencia por parte de la CNMV ni de otros supervisores. En caso de duda, consulta.

Recuerda que los "chiringuitos" son peligrosos e intentan engañarte. Si sospechas, pregunta. Adopta una actitud activa. Haz preguntas sobre las características del servicio y de la inversión que se te estén proponiendo. Obtén información por escrito.

Técnicas de captación de inversores

Desconfía ante las siguientes señales de alarma y técnicas frecuentes:

Llamadas o correos inesperados.

Urgencia de la inversión.

Afinidad personal.

Bonificaciones de entrada.

Esquemas piramidales en los que te pidan que también captes clientes.

Presión psicológica tendente a que adoptes una decisión inmediata.

Mención o utilización del logo de la CNMV. Recuerda que la CNMV nunca te invitaría a realizar una inversión.

Ojo al fraude a través de internet y redes sociales. No te dejes engañar por la sofisticación de algunas páginas web. Manténte alerta ante ofertas no solicitadas a través de tus perfiles de redes sociales. No te dejes engañar por la afinidad de tus "seguidores" sociales.

Productos comercializados

Desconfía de altas rentabilidades sin riesgo y de productos complejos. No inviertas en lo que no comprendas.

Presta atención a comisiones y gastos.

. Asegúrate de que los productos que te ofrecen existen y contrasta la información que te aportan sobre la cotización de los valores que quieren vender

Perfil y educación del inversor

Todos estamos expuestos a ser objeto de fraude. Desconfía si no te solicitan información: los intermediarios financieros autorizados que te ofrezcan un producto deben evaluar su conveniencia (experiencia y conocimientos) y/o idoneidad (experiencia y conocimientos, situación financiera y objetivos de inversión) a través de un perfil o cuestionario.

¿Dinero perdido?

Si no logras que te devuelvan tu dinero, no continúes realizando aportaciones.

¡Denuncia!

Pon en conocimiento de la CNMV cualquier incidente sospechoso de fraude y denuncia lo ocurrido en la Policía o el juzgado correspondiente.

Si tienes más dudas, aquí te dejamos el teléfono gratuito de Atención al Inversor: 900 535 015.