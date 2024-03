Nueva ayuda para las familias: para todos y sin tener en cuenta la edad

4 cosas negativas para quienes piden los avales ICO: 1. El estado no paga el 20% de la hipoteca, simplemente lo avala. Por lo que las cuotas que pagues serán más altas, pues hay que devolver el 100 % de la inversión y no solo el 80%, por lo que el banco aplicará los intereses sobre más cantidad de dinero, lo que se traduce en varios miles o decenas de miles de euros más que pagarás. 2. Mucha gente no se está dando cuenta, pero el aval no libra al solicitante de aportar el aproximadamente 10 % de gastos asociados a la compraventa y a la hipoteca, incluyendo impuestos. Un mínimo de ahorros será igualmente necesario para sufragar estos costes, seguros de vida etc. en muchos casos son ilegales así que si os curre avisadme. 3. Los bancos serán más restrictivos para contrarrestar el riesgo. Por ello, aunque el Gobierno avale el 20 %, quien asume el riesgo es el banco” y así serán más restrictivos para conceder las hipotecas o pondrán condiciones más duras. 4. Hay límite para la cantidad avalada? Lo habrá y vendrá recogido en el convenio firmado con el ICO, aunque la ministra no ha dado excesivos detalles. Sí ha aclarado que la ubicación del inmueble podrá influir en dicho límite, 5. Durante 10 años que es lo máximo ,que dura el aval, el comprador debe tener esa vivienda como residencia habitual su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral u obtención de un empleo más ventajoso, entre otras análogas". Veremos si finalmente se pone alguna solución a esto antes de que entre en vigor, que todavía no sabemos cuando será. Seguidme porque iré actualizando.