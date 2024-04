¿Hacienda no te ha pagado la declaración de la renta? Cómo reclamar tu dinero con intereses

Hacienda ha dado el pistoletazo de salida a la declaración de la renta 2023 que se prolongará hasta el próximo 1 de julio los contribuyentes se preparan para cumplir con el fisco. La Agencia Tributaria había realizado el 97,5% de las devoluciones de la campaña de al renta de 2022 a fecha de 29 de diciembre, ya que el plazo máximo que tiene Hacienda para devolverte el dinero de la declaración de la renta es de 6 meses.

Así, más de 14,5 millones de personas ya han recibido la devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tal y como hemos leído en la web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Sin embargo, si formas parte del pequeño porcentaje que aún espera la devolución que le corresponde, es crucial saber que no solo tienes que recibir tu dinero, sino también debes cobrar intereses de demora por el retraso en el pago. Así pues, si Hacienda te debe dinero así puedes reclamarlo, y con intereses.

Situación de las devoluciones pendientes del IRPF

Como ya hemos comentado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispone de un plazo máximo de seis meses para efectuar las devoluciones del IRPF, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023, para las declaraciones correspondientes al año 2022. A pesar de esto, existe un grupo de contribuyentes que todavía no ha visto reflejada su devolución. Este retraso no solo genera incertidumbre sino que también implica compensaciones económicas para el contribuyente.

¿Qué son los intereses de demora?

Si has cumplido con todos tus deberes fiscales y no has recibido tu devolución dentro del plazo estipulado, la ley establece que la Administración debe compensarte con intereses de demora. Este interés se calcula desde el día posterior al cierre del plazo (31 de diciembre) hasta el momento en que se efectúe la devolución.

Para el año 2024, el interés de demora se ha fijado en un 4,0625%, sujeto a modificaciones en futuras Leyes de Presupuestos Generales del Estado, indica la OCU. Lo más importante es que no necesitas realizar ninguna solicitud adicional para recibir este interés, ya que se debe aplicar de forma automática, simplemente deberás solicitar que se te haga el abono y la Agencia Tributaria deberá calcular cuánto dinero te debe, incluidos los intereses de demora.

Cómo solicitar que te paguen la declaración de la renta

Pasos a seguir si aún no has recibido tu devolución de la renta

Verificar el estado de tu declaración. Accede a la plataforma online de la Agencia Tributaria utilizando Cl@vePin, certificado digital o DNI electrónico. También puedes consultar metiendo tus datos personales y el número de referencia de tu declaración, que puedes consultar en este enlace de la Agencia Tributaria. Revisar posibles complicaciones. Asegúrate de que no se haya realizado una declaración paralela por parte de Hacienda ni que existan deudas pendientes que puedan afectar tu devolución y éste sea el motivo por el que no te han pagado todavía el dinero. Solicitar nuevamente tu devolución. Si no encuentras motivos para el retraso, es recomendable presentar un escrito formal solicitando la devolución a la que tienes derecho. Para ello la OCU ofrece un formulario tipo que puedes completar y puedes descargarte aquí. Recepción de intereses de demora. Una vez que tu devolución sea procesada, recibirás una notificación de la Agencia Tributaria detallando el importe correspondiente con los intereses de demora incluidos.

La declaración de la renta no sólo implica presentar todos los papeles en tiempo y forma si no también estar pendiente del estado de tu declaración y conocer tus derechos como contribuyente para saber si también te deben dinero.