¿No te pagan la paga extra en verano? Puedes estar perdiendo dinero

En España, los trabajadores tienen derecho a recibir dos pagas extraordinarias al año, una en verano y otra en Navidad. Este derecho está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, el cual establece las condiciones y la obligatoriedad de estas remuneraciones adicionales.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 31, establece claramente el derecho de los trabajadores a recibir dos gratificaciones extraordinarias al año. Este artículo señala lo siguiente: "El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones. No obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades".

Esta normativa asegura que todos los empleados, independientemente de su sector o tipo de contrato, reciban estas dos pagas adicionales. Sin embargo, las especificidades de las mismas, como su cuantía y el momento exacto de pago, pueden variar dependiendo del convenio colectivo aplicable o del acuerdo particular entre el empleador y los trabajadores.

Cómo se calculan las pagas extras

La cuantía de las pagas extras puede variar, pero generalmente se establece que cada una de estas pagas sea equivalente al salario mensual del trabajador. No obstante, los convenios colectivos pueden establecer cantidades diferentes o sistemas de cálculo distintos.

El Estatuto también permite el prorrateo de las pagas extraordinarias, es decir, que se dividan y se incluyan de manera proporcional en cada una de las doce nóminas mensuales. Esta práctica es común en algunos sectores y permite a los trabajadores recibir una parte de las pagas extras cada mes.

Así pues las pagas extras suelen ser dos:

Paga extra de Navidad. Se entrega antes de las fiestas navideñas, generalmente en diciembre. Paga extra de verano. La fecha exacta varía, pero suele pagarse entre junio y julio aunque el Estatuto de los Trabajadores no lo fija como tal. La especificación exacta puede depender del convenio colectivo o del acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Los trabajadores a tiempo parcial también tienen derecho a las pagas extraordinarias, pero estas se calcularán de manera proporcional a las horas trabajadas. Es decir, un trabajador que trabaja media jornada recibirá una paga extra correspondiente a la mitad de su salario mensual.

Los convenios colectivos pueden introducir variaciones en la cuantía y el calendario de pago de las pagas extraordinarias. Por lo tanto, es esencial que los trabajadores conozcan el convenio colectivo aplicable a su sector o empresa para entender completamente sus derechos en cuanto a las pagas extras.

Las pagas extraordinarias, un derecho

Las dos pagas extraordinarias al año son un derecho fundamental de los trabajadores en España, establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Aunque la normativa permite cierta flexibilidad en cuanto a la cuantía y la fecha de pago de estas gratificaciones, el principio básico es que todos los empleados deben recibir estas remuneraciones adicionales. Conocer bien los detalles de los convenios colectivos y los acuerdos específicos con el empleador es crucial para asegurar el cumplimiento de este derecho laboral.

Cómo saber si te están pagando la paga extra prorrateada

Como hemos aprendido en el Instagram de ‘un_tio_legal’, del abogado Ignacio de la Calzada, si en verano y Navidad no estás viendo una paga extra en el banco, puede que tengas esta cantidad prorrateada en 12 meses.

Para saber si esto es así debes coger tu nómina y comprobar si hay algún concepto que ponga PP Extra (paga proporcional extra) o paga verano o paga Navidad. Si aparece alguno de estos conceptos sí que te están pagando tus pagas extra prorrateadas. “Si eso no es así y no la cobras puedes reclamarla por vía judicial y será la empresa la que tenga que justificar que es así y si no te la está pagando le tocará pagar”, explica el letrado.