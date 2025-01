Malas noticias para los trabajadores: estos son los derechos que están en el aire este 2025

¿Qué nos deparará este 2025 en materia de derechos laborales? Pues una incógnita. Lo cierto es que hay varias medidas en el aire sobre los derechos de los trabajadores que están pendientes de su aprobación definitiva y, por tanto, de su aplicación efectiva.

Es por ello que el abogado laboralista Juanma Lorente, a través de su canal de Tiktok (@juanmalorentelaboralista) realiza su particular apuesta por aquellos derechos que no se van a aprobar este 2025. “Igual se aprueban pero tal y como van las cosas no lo parece”, explica el letrado.

Derechos laborales que no se van a aprobar en 2025

Así pues, los derechos laborales que están pendientes de aprobación en este años y que, según Lorente, no parece que se vayan a hacer efectivos son los siguientes:

Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Llevamos hablando no sé cuánto tiempo, que si va a subir 50 euros, que si se va a fijar en 60% del salario medio de España, nada”, explica el letrado. Actualmente, el SMI se sitúa en 1.134 euros brutos en 14 pagas o 1.323 euros en 12 pagas, pero el Gobierno ha prometido un aumento cuyo detalle exacto aún está por determinar. Ampliación del permiso de maternidad. “No sé cuánto tiempo llevan hablando de que si se va a pasar de 16 a 20 semanas, que si esas cuatro semanas de más van a ser medio trabajando, medio descansando, que si van a ser completas… pero no se sabe nada y entramos en 2025 con la misma incertidumbre”, explica el abogado en Tiktok.. Según han anunciado este derecho seguirá siendo retribuido y estará exento de tributación. Remuneración del permiso de 8 semanas por cuidado por hijo menor de 8 años. “Esto es horroroso y lamentable que no se haya aprobado porque se debería haber aprobado en verano de 2024. La Unión Europea obligaba a España a que esto sucediese. España no lo ha aprobado y ha sido sancionada por no aprobar este derecho”, comenta Lorente. La reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 semanas. “Ya ha habido acuerdo entre Gobierno y sindicatos pero ha llegado el 1 de enero y no está vigente así que como han incumplido 30 veces la fecha en la que se va a aprobar… hasta que no lo vea no me lo creo. Hasta que en el Congreso no se pongan de acuerdo no se pondrá en marcha”, afirma contundente el letrado.

Veremos qué nos depara este 2025.