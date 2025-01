Tres cosas que tu jefe no puede obligarte a hacer en el trabajo

Cada vez es más común escuchar historias de abusos en el trabajo. Jornadas interminables, trabajar en festivo o hacer horas extraordinarias sin compensación adecuada son algunas de las realidades que enfrentan muchos empleados. Sin embargo, no todas estas exigencias son legales. Un vídeo de la cuenta de TikTok JuanmaLorente_Laboralista ha viralizado tres situaciones en las que puedes negarte a cumplir órdenes que vulneran tus derechos laborales.

No estás obligado a hacer horas extraordinarias

Cumplir tu jornada laboral es tu única obligación. Según la normativa laboral, ningún trabajador está obligado a hacer horas extraordinarias si no las ha aceptado previamente. Estas deben ser voluntarias, salvo en casos excepcionales recogidos en el convenio colectivo.

Si tu jefe insiste en que trabajes más tiempo del establecido en tu contrato, puedes negarte sin temor a represalias. Este tipo de abusos en el trabajo son más comunes de lo que se piensa, pero la ley está de tu lado. La clave está en saber cómo comunicar tu negativa: puedes hacerlo por escrito, utilizando canales como el correo electrónico o WhatsApp, para que quede constancia de tu decisión.

Aitana Solera

Trabajar en festivo, una decisión que depende de tu contrato

Otro aspecto que genera dudas es si trabajar en festivo es obligatorio. La respuesta depende del convenio colectivo o de las cláusulas específicas de tu contrato. Si no se especifica esta obligación, tienes derecho a disfrutar de 14 festivos al año. Esto significa que, si tu empresa te obliga a trabajar en festivo sin una base legal, puedes negarte sin que existan consecuencias negativas para ti.

Es importante actuar con cautela. Si decides rechazar trabajar en festivo, asegúrate de registrar tu negativa mediante un mensaje escrito o incluso grabando una conversación con tu jefe, algo permitido por la ley siempre que participes en ella.

Maquinaria sin formación: un límite claro

Si la empresa te pide que utilices maquinaria para la que no has recibido formación, también puedes negarte. Este tipo de órdenes no solo ponen en riesgo tu seguridad, sino que son consideradas abusos en el trabajo. De hecho, si ocurre algún accidente, la responsabilidad recae directamente en la empresa.

Qué hacer si hay represalias

Negarte a realizar horas extraordinarias, trabajar en festivo o utilizar maquinaria sin formación puede generar tensiones, pero no debería llevar a un despido. Si la empresa decide despedirte tras ejercer tus derechos, dicho despido podría ser considerado nulo. En este caso, la compañía estaría obligada a readmitirte y a pagar una indemnización por daños.

Conocer tus derechos y cómo actuar ante abusos en el trabajo es esencial para evitar situaciones injustas. El vídeo de JuanmaLorente_Laboralista no solo informa, sino que anima a los trabajadores a protegerse y exigir un entorno laboral más justo. Si crees que estás siendo víctima de abusos en el trabajo, actúa con seguridad y utiliza estas herramientas para hacer valer tus derechos.