¿Te han despedido? Esto es lo que debes saber antes de firmar tu finiquito

Si recientemente te han comunicado tu despido, es fundamental que tomes ciertas precauciones antes de firmar cualquier documento, especialmente el finiquito. En un vídeo publicado en Instagram por el perfil especializado @un_tio_legal_, se comparten valiosos consejos para proteger tus derechos laborales y evitar errores comunes que podrían perjudicarte.

Revisión de la carta de despido: punto clave

Cuando te entreguen la carta de despido, lo primero que debes hacer es revisar que la fecha sea correcta. Esto es crucial, ya que solo cuentas con 20 días hábiles para presentar una reclamación en caso de no estar de acuerdo con las condiciones. Algunas empresas, de manera malintencionada, podrían alterar la fecha para reducir el tiempo disponible para reclamar.

Aunque es comprensible la tentación de negarte a firmar, esta acción no detendrá el proceso. Lo recomendable es firmar indicando "no conforme", asegurarte de recibir una copia y llevarla a un profesional que pueda revisarla.

¿Tienes derecho a preaviso?

No siempre. Tal y como se explica en el vídeo, solo tendrás derecho a preaviso en caso de despidos objetivos, que generalmente contemplan 15 días de preaviso. Sin embargo, tu empresa puede optar por pagarte esos días en lugar de otorgártelos. Por otro lado, en despidos disciplinarios, no existe obligación de preaviso, lo que significa que podrían despedirte de un día para otro.

Aitana Solera

El finiquito: ¿qué debe incluir?

Cuando se te despide, tu empleador debe entregarte el finiquito, que incluye:

Última nómina : los días trabajados en el mes del despido.

los días trabajados en el mes del despido. Parte proporcional de pagas extras : si tu contrato incluye pagas extraordinarias, deben liquidarlas proporcionalmente.

si tu contrato incluye pagas extraordinarias, deben liquidarlas proporcionalmente. Vacaciones no disfrutadas: todas aquellas que hayas generado y aún no hayas tomado.

Es importante firmar el documento indicando "no conforme". Este acto simplemente certifica que has recibido la copia, pero no significa que estés de acuerdo con el cálculo ni que renuncies a tu derecho a reclamar.

Cuidado con los acuerdos transaccionales

Una práctica común de algunas empresas es incluir un acuerdo transaccional junto al finiquito. Este acuerdo puede implicar que aceptas una indemnización a cambio de renunciar a futuras reclamaciones. Si bien podría parecer una solución inmediata, hay casos en los que esta firma puede perjudicarte, especialmente si el despido pudiera ser declarado nulo. Aceptar un acuerdo en estos casos podría hacerte perder el derecho a una indemnización mayor o a ser reincorporado al puesto.

¿Cómo calcular el finiquito?

Calcular el finiquito puede parecer complejo, pero existen herramientas en línea y profesionales que pueden ayudarte a realizar este cálculo de manera precisa. Asegúrate de verificar que todos los conceptos mencionados anteriormente estén correctamente incluidos y que no haya omisiones o errores.

Recomendaciones cuando te enfrentas a un despido

Si te enfrentas a un despido, recuerda estos pasos clave:

Revisa cuidadosamente la carta de despido y la fecha. Firma "no conforme" si no estás de acuerdo con el finiquito o cualquier otro documento. Lleva la documentación a un abogado laboralista para que pueda asesorarte sobre los siguientes pasos. Si decides aceptar una indemnización, asegúrate de entender todas las implicaciones legales de tu decisión.

¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Sé el primero en enterarte de las noticias de última hora y los temas más importantes del día, directamente en tu móvil. ¡Y lo mejor, es GRATIS! Haz clic aquí para unirte

El conocimiento es tu mejor aliado para garantizar que recibas lo que te corresponde. No dudes en buscar asesoramiento profesional y en utilizar recursos confiables para calcular el finiquito y reclamar tus derechos.