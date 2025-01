Estos son los días que tienes para pedir el paro: que no se te pasen

Cuando te despiden de una empresa una de las primeras cosas que debes hacer si quieres cobrar el paro es solicitarlo. Este derecho, conocido como prestación por desempleo, está diseñado para proteger económicamente a los trabajadores que han perdido su empleo de manera involuntaria y que han cotizado lo suficiente. Si te preguntas cuánto tiempo tienes para pedir el paro y cómo realizar este trámite, aquí te explicamos todos los detalles.

Plazo para solicitar el paro

De acuerdo con la normativa vigente en España, los trabajadores disponen de un plazo de 15 días hábiles para solicitar la prestación por desempleo desde el día siguiente al cese de su relación laboral. Es importante recalcar que estos 15 días no incluyen fines de semana, festivos nacionales ni festivos locales. Por lo tanto, el plazo real puede extenderse algo más de dos semanas en función del calendario.

Este plazo comienza a contar desde la fecha efectiva de finalización del contrato, que generalmente estará indicada en la carta de despido, fin de contrato o baja voluntaria. Si por alguna razón no estás seguro de cuándo empieza a contar el plazo, consulta tu último día de trabajo o revisa tu informe de vida laboral, ya que ahí se refleja la fecha exacta en la que se dio de baja tu cotización.

¿Qué ocurre si se me pasa el plazo?

Si no presentas tu solicitud dentro de los 15 días hábiles, no perderás el derecho a recibir la prestación por desempleo, pero el pago se reducirá. Es decir, no cobrarás desde el día en que terminó tu relación laboral, sino desde la fecha en la que finalmente presentaste la solicitud. Este retraso en el trámite supondrá una pérdida económica proporcional al tiempo que dejaste pasar.

Por esta razón, es fundamental no dejar pasar el plazo y gestionar la solicitud lo antes posible. Si te enfrentas a algún problema o retraso justificado que impida realizar el trámite en el tiempo establecido (como enfermedad, accidente u otra causa de fuerza mayor), asegúrate de informar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para evitar penalizaciones.

¿Cómo puedo solicitar el paro?

Para solicitar el paro, primero debes cumplir una serie de requisitos básicos:

Estar inscrito como demandante de empleo: Antes de pedir la prestación, es obligatorio apuntarte al paro en las oficinas de empleo de tu comunidad autónoma o a través de internet. Haber trabajado y cotizado al menos 360 días en los últimos seis años: Este es el periodo mínimo que se requiere para acceder a la prestación contributiva por desempleo. Estar en situación legal de desempleo: Es decir, haber perdido el empleo de forma involuntaria (despido, fin de contrato, ERE, etc.).

Una vez cumplidos estos requisitos, puedes presentar tu solicitud de manera telemática a través de la sede electrónica del SEPE, o de forma presencial pidiendo cita previa en tu oficina de empleo más cercana. Recuerda llevar toda la documentación necesaria, como tu DNI, la carta de despido o baja laboral, tu número de cuenta bancaria y otros documentos que puedan ser requeridos.

Documentación que necesitas

Para evitar retrasos o problemas en el trámite, asegúrate de tener la siguiente documentación a mano:

DNI o NIE (original y copia).

(original y copia). Certificado de empresa : Documento que justifica el cese de tu relación laboral. Normalmente, la empresa está obligada a enviarlo al SEPE de forma telemática, pero también puedes solicitarlo para tener una copia.

: Documento que justifica el cese de tu relación laboral. Normalmente, la empresa está obligada a enviarlo al SEPE de forma telemática, pero también puedes solicitarlo para tener una copia. Informe de vida laboral : Aunque no es obligatorio en todos los casos, es recomendable tenerlo para verificar tus días cotizados.

: Aunque no es obligatorio en todos los casos, es recomendable tenerlo para verificar tus días cotizados. Número de cuenta bancaria : Donde recibirás la prestación.

: Donde recibirás la prestación. Tarjeta de demanda de empleo: Deberás inscribirte como demandante de empleo antes de solicitar el paro.

Revisar que toda la documentación esté correcta y completa puede agilizar mucho el proceso.

¿Qué pasa si estoy de vacaciones pendientes tras el fin del contrato?

En ocasiones, al finalizar un contrato laboral, el empleador puede abonarte los días de vacaciones no disfrutados en el finiquito. Estos días computan como trabajados a efectos legales, lo que significa que el plazo de 15 días hábiles para solicitar el paro comienza a contar después de esos días de vacaciones.

Por ejemplo, si tu contrato finaliza el 1 de enero, pero tienes 5 días de vacaciones pendientes, el plazo para pedir el paro empezará el 9 de enero (día siguiente al término de las vacaciones). Es importante estar atento a este detalle, ya que muchas personas suelen confundirlo.