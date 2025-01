La Policía y la Guardia Civil alertan de una estafa que te vacía la cuenta si te llaman desde este número de teléfono

Una nueva modalidad de estafa está generando alarma entre los usuarios de móviles en nuestro país. Los ciberdelincuentes han desarrollado un método avanzado para engañar a las personas, haciéndose pasar por su propia compañía de telefonía. Este engaño, detectado recientemente, destaca por el acceso que los estafadores tienen a información detallada, como el nombre del operador de sus víctimas, lo que les permite parecer más creíbles.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han emitido diversas alertas para advertir sobre este tipo de fraudes telefónicos. Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta y a no proporcionar información personal o financiera durante llamadas sospechosas. El principal objetivo de esta nueva estafa es sustraer datos sensibles para realizar compras fraudulentas o vaciar las cuentas bancarias de los afectados.

Cómo funciona esta nueva estafa: el modus operandi de los ciberdelincuentes

El método que emplean los estafadores en esta nueva estafa sigue un patrón que ha sido reportado por numerosas personas en distintos foros y páginas web especializadas en fraudes. La llamada procede de un número de teléfono específico, el 919 97 35 83, que ha recibido cientos de quejas en las últimas semanas. Los estafadores se presentan como representantes de la compañía telefónica de la víctima, utilizando el nombre de la empresa real, lo que da mayor credibilidad a la llamada.

Una vez establecida la conversación, el estafador informa a la víctima que su contrato de telefonía está a punto de vencer, y que si no actúa de inmediato, su tarifa se incrementará o perderá el servicio. Para resolver la situación, solicitan que la víctima proporcione sus datos bancarios o envían un enlace fraudulento, con el pretexto de evitar los cargos adicionales. Si la víctima cae en la trampa y proporciona la información solicitada, los estafadores pueden robar sus datos y acceder a sus cuentas.

Recomendaciones para protegerte de esta nueva estafa

La nueva estafa ha generado preocupación, sobre todo porque muchos usuarios confían en las llamadas que parecen venir de sus propias compañías telefónicas. La Policía Nacional y la Guardia Civil han insistido en la importancia de verificar siempre la identidad de la persona que está al otro lado del teléfono. Si recibes una llamada sospechosa de este tipo, los expertos recomiendan colgar inmediatamente y contactar directamente con tu compañía telefónica a través de los canales oficiales para confirmar si la llamada es legítima.

Además, es fundamental no compartir datos personales o financieros por teléfono, especialmente si no has iniciado tú la llamada. En caso de recibir un enlace o cualquier otra solicitud de datos por correo electrónico o SMS, evita hacer clic sin antes verificar su autenticidad.

Qué hacer si has sido víctima

Si has caído en esta nueva estafa y has proporcionado tus datos personales o financieros, es crucial actuar con rapidez. Lo primero que debes hacer es contactar con tu banco para informarles de lo sucedido y bloquear cualquier posible transacción fraudulenta. Muchas entidades financieras tienen medidas preventivas para proteger a sus clientes de este tipo de situaciones, pero es esencial actuar lo antes posible.

Además, debes recopilar toda la información y pruebas relacionadas con la estafa, como el número de teléfono desde el que te han llamado, los mensajes recibidos o cualquier dato adicional que pueda ser útil. Con esta documentación, es importante acudir a las autoridades y presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Cuanta más información proporciones, mayores serán las posibilidades de rastrear a los estafadores y prevenir que otras personas caigan en esta nueva estafa.

El aumento de las estafas telefónicas: un problema en auge

Esta nueva estafa no es un caso aislado. En los últimos meses, las estafas telefónicas han aumentado de forma alarmante en España. Los delincuentes han encontrado formas cada vez más sofisticadas de engañar a los usuarios, sorteando incluso la lista Robinson, que teóricamente protege a los ciudadanos de recibir llamadas no deseadas de publicidad o telemarketing.

El uso de números que parecen legítimos y el conocimiento detallado de la información de la víctima son algunas de las tácticas más comunes en este tipo de nueva estafa. Los ciberdelincuentes aprovechan cualquier oportunidad para robar datos confidenciales, desde correos electrónicos hasta mensajes SMS, y ahora las llamadas telefónicas se han convertido en una herramienta más para perpetrar estos fraudes.

Cómo evitar caer en la nueva estafa

La nueva estafa que está afectando a miles de usuarios en España es un recordatorio de la importancia de ser cautelosos con las llamadas telefónicas y los mensajes de origen sospechoso. Si bien es tentador responder a lo que parece ser una llamada legítima de tu compañía telefónica, es esencial desconfiar y verificar siempre la autenticidad de la llamada a través de canales oficiales.

Mantenerse informado sobre las tácticas utilizadas en esta nueva estafa y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia entre proteger tus datos o caer en las manos de los ciberdelincuentes.