Cómo saber hasta cuándo tienes paro: así puedes consultarlo.

Cuando te encuentras en una situación de desempleo, saber cuánto tiempo vas a estar cobrando el paro es fundamental para organizar tu economía y buscarun nuevo trabajo. para saberlo con exactitud y no llevarte sorpresas debes acudir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que cuenta con varias herramientas para calcular la duración del paro y verificar el saldo pendiente de la prestación.

El tiempo que puedes recibir la prestación por desempleo depende principalmente de dos factores: el tiempo que hayas trabajado y cotizado en los últimos seis años y las bases reguladoras de tu cotización. En términos generales, por cada 360 días cotizados tienes derecho a cuatro meses de prestación, y el período máximo que se puede percibir es de 24 meses (dos años).

La tabla de equivalencia oficial es la siguiente:

De 360 a 539 días cotizados : 120 días de prestación (4 meses).

: 120 días de prestación (4 meses). De 540 a 719 días cotizados : 180 días de prestación (6 meses).

: 180 días de prestación (6 meses). De 720 a 899 días cotizados : 240 días de prestación (8 meses).

: 240 días de prestación (8 meses). Y así sucesivamente, hasta el límite máximo de 24 meses.

Consulta online: ¿Cuánto paro te queda?

El SEPE ofrece un servicio en línea que te permite consultar fácilmente la duración de tu prestación y la cantidad económica que te queda por cobrar. Estos son los pasos para acceder a esta información:

Accede a la sede electrónica del SEPE y entra en la sección "Personas". Selecciona "Consulta de prestaciones". En esta opción podrás acceder a los datos sobre tu prestación por desempleo. Identifícate con tus credenciales. Puedes hacerlo con tu usuario y contraseña, certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve. Consulta tu información personal. Una vez dentro, podrás ver cuántos días te quedan de paro, el importe pendiente y la fecha en la que se agotará tu prestación.

Este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día. Si tienes dificultades para acceder, también puedes llamar a la línea de atención al ciudadano del SEPE para obtener ayuda.

Consulta presencial en las Oficinas del SEPE

Si prefieres realizar la consulta de manera presencial, puedes acudir a una oficina del SEPE. Para ello, es necesario pedir cita previa, ya sea a través de la sede electrónica o llamando por teléfono. Una vez en la oficina, un funcionario podrá proporcionarte toda la información sobre tu prestación, incluidos los días que te quedan y las cantidades pendientes de percibir.

Recuerda llevar contigo tu documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte) y, si es posible, tu número de prestación o de expediente, para facilitar el trámite.

Dos mujeres pasan por delante de una Oficina de Empleo. / Marta Fernández Jara - Europa Press.

Los errores más comunes al consultar el paro

Muchas personas cometen errores al intentar calcular cuánto paro les queda. Para que no te pase esto recuerda que no debes confundir días cotizados con días consumidos ya que el cálculo se hace sobre días cotizados no utilizados en prestaciones anteriores. Además, si has trabajado recientemente es posible que tus cotizaciones más recientes no estén reflejadas en el sistema. Por último, no olvides verificar las bases reguladoras. La cantidad económica a percibir depende de las bases de cotización, que pueden variar según tu salario. Para evitar estos errores, lo más seguro es consultar directamente con el SEPE.