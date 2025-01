El economista Niño Becerra alerta sobre lo que puede ocurrir con el acceso a la vivienda en España

El problema de la vivienda en España sigue siendo un desafío estructural que, lejos de solucionarse, se utiliza como arma electoral. Así lo ha expresado el economista Santiago Niño Becerra en una reciente reflexión donde critica las propuestas de los principales partidos políticos: “Un conjunto de líneas sin concreción de importes, plazos, presupuesto, localización, número de viviendas planificadas… En mi opinión, son más propias de un programa electoral”.

Niño Becerra pone el foco en la gestión histórica de los partidos mayoritarios, señalando que “cuando tanto el PSOE como el PP han estado gobernando en España ya existía el problema de la vivienda, pero ¿qué hicieron los Gobiernos durante sus mandatos?”. Esta crítica apunta directamente a la falta de medidas estructurales y a una gestión más centrada en el corto plazo que en soluciones a largo plazo.

El economista también cuestiona las alternativas que se suelen plantear, como la recalificación masiva de suelo o la intervención de precios, las cuales considera insuficientes o incluso contraproducentes. “Pienso que ni es de recibo la recalificación masiva de suelo ni lo es la intervención de precios; ni lo es la rebaja de impuestos para la compra o el alquiler”, afirma tajantemente, subrayando la necesidad de abordar el problema desde un enfoque más integral.

La necesidad de un parque de viviendas públicas

La raíz del problema, según Niño Becerra, es la insuficiencia del parque de viviendas públicas en España. En su análisis, señala que “España necesitaría disponer ya de 650.000 viviendas de alquiler social, de 1,5 millones de viviendas públicas de alquiler social para equipararse a la media de la UE”. Este déficit genera un impacto directo en los precios del mercado inmobiliario y, por ende, en la accesibilidad a una vivienda digna.

El economista sostiene que la única forma de reducir los precios y los alquileres es aumentando significativamente la oferta de vivienda. “Estoy convencido de que si mañana el Gobierno publicase un plan con fechas, costes, precios y localizaciones en el que anunciase la construcción de 200.000 viviendas públicas de alquiler en tres años, precios y alquileres bajarían”. Sin embargo, lamenta que hasta ahora no se haya adoptado una medida de este calibre: “Pero eso no se ha hecho. Vayan ustedes a saber el porqué”.

Viviendas vacías y el sistema capitalista

Otro punto que aborda Niño Becerra es el de las viviendas vacías en España, cuyo número asciende a 3,5 millones según los datos disponibles. No obstante, señala que en el contexto del sistema capitalista, una vivienda vacía fuera del mercado es como si no existiera: “Con respecto a la vivienda, el problema de encontrarnos en el Sistema Capitalista es el de que una vivienda vacía no se halla en el mercado, por lo que a todos los efectos es como si no existiese”.

Plantea además que, aunque sería posible incorporar estas viviendas al mercado mediante medidas extremas como la expropiación, esto sería inviable tanto por las restricciones legales como por la oposición de la Unión Europea: “¿Se quieren incorporar esas viviendas al mercado? Es posible: implantar un sistema soviético y expropiarlas, algo que no creo que Bruselas permitiese”.

Más oferta, menos especulación

Finalmente, Niño Becerra desmonta la idea de que la regulación de precios o las limitaciones en los alquileres sean la solución definitiva, explicando que estas medidas pueden tener efectos adversos. “Algo parecido sucede con las regulaciones de precios y las limitaciones de alquileres: los propietarios venden esas viviendas con las que no obtienen la rentabilidad deseada y esas viviendas salen del mercado del alquiler, con lo que la oferta se reduce más”.

Para el catedrático, la clave radica en aumentar la oferta de vivienda pública y social, acompañado de una planificación clara, realista y con respaldo financiero. Mientras estas acciones no se lleven a cabo, el problema de la vivienda continuará siendo una crisis crónica en España. Como él mismo señala, “para eso no son necesarias proclamas, sino una planificación y dinero para construirlas”.