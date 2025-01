Los consejos de los expertos para pasar un tribunal médico: lo que nunca debes hacer

Enfrentarse a un tribunal médico para obtener una incapacidad permanente puede ser un proceso abrumador para muchos trabajadores. Los nervios, la incertidumbre y el desconocimiento sobre cómo actuar en este tipo de evaluaciones pueden jugar en contra. Por ello, varios expertos en la materia han compartido un vídeo en TikTok con consejos prácticos y útiles para quienes tienen que enfrentarse a esta situación. Según estos especialistas, su intención no es dar "trucos rastreros", sino ayudar a quienes realmente necesitan esta pensión por incapacidad a superar el proceso.

Estos consejos tienen como objetivo que los trabajadores puedan explicar su situación de salud y evitar errores que podrían llevar a una denegación de la incapacidad permanente.

Consejos para superar un tribunal médico

Comunica tus limitaciones

Uno de los puntos más importantes a la hora de enfrentarte a un tribunal médico es ser capaz de explicar, de forma clara y detallada, cómo afecta tu estado de salud a tu capacidad para trabajar. Los expertos recomiendan no minimizar ni exagerar los síntomas ya que es crucial que el tribunal entienda cómo tu enfermedad o condición limita tu capacidad funcional.

Evita caer en preguntas trampa

Durante la evaluación, el tribunal puede realizar preguntas que, si no se responden adecuadamente, podrían jugar en tu contra. Por ejemplo, una de las preguntas que los expertos mencionan como habitual es: "¿Te gustaría trabajar?". Muchas personas, por nerviosismo o inercia, responden simplemente "sí", sin desarrollar su respuesta. Esto puede interpretarse como que no existe una incapacidad real para trabajar.

En lugar de responder con un simple "sí", los expertos aconsejan decir algo como: "Me encantaría trabajar, pero mis limitaciones físicas o de salud lo hacen imposible en este momento". Este tipo de respuesta refleja tu disposición y actitud positiva, pero también deja claro que, debido a tus problemas de salud, no puedes desempeñar tu actividad laboral de manera normal.

Sé natural y coherente con tu estado de salud

Es fundamental que, durante la evaluación, actúes tal y como te encuentras en tu día a día. Por ejemplo, si tienes una lumbalgia que te dificulta sentarte, no intentes disimular el dolor o esforzarte en parecer más ágil de lo que realmente estás. Esto podría llevar al tribunal a interpretar que tu situación no es tan grave como alegas.

Los expertos también recomiendan acudir a la cita de forma natural, sin intentar aparentar algo que no eres. No es necesario vestirte de forma excesivamente formal, ponerte corbata o maquillarte. Ve como lo harías un día normal en el que tengas que salir de casa, ya que lo importante es que el tribunal perciba cómo es tu vida cotidiana con la enfermedad o dolencia que sufres.

Acude acompañado si es necesario

En casos de enfermedades que dificultan la movilidad, el desplazamiento o en situaciones relacionadas con problemas de salud mental, los expertos aconsejan acudir al tribunal médico acompañado. Esto no solo es una ayuda práctica, sino que también puede demostrar al tribunal la realidad de tu situación y las dificultades que enfrentas para desenvolverte de manera autónoma.

Consejos para pasar un tribunal médico. / INFORMACIÓN

Sé realista sobre tu capacidad de mejoría

Otra pregunta habitual en los tribunales médicos está relacionada con tu expectativa de recuperación. Aunque todos queremos pensar en una posible mejora, los expertos destacan que es importante ser realista y honesto. Si tu condición es crónica o tiene pocas posibilidades de mejoría a corto plazo, no temas decirlo.

Ten claro que tienes derecho a esta prestación

Por último, recuerda que si has cotizado lo suficiente y realmente necesitas esta prestación, tienes pleno derecho a solicitarla. Los expertos subrayan que el proceso de pasar un tribunal médico puede ser intimidante, pero no estás pidiendo algo injusto ni indebido. Has trabajado y contribuido al sistema, y la incapacidad permanente está diseñada precisamente para proteger a los trabajadores en situaciones como la tuya.