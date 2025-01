¿Has tenido un accidente laboral? Estos son tus derechos

Acabas de tener un accidente laboral y desconoces los pasos y derechos que tienes para poder pedir una baja. Aquí te damos las claves expuestas por @el_tio_legal_ para que sepas en todo momento cómo evitar que la empresa no te engañe durante el desarrollo de los acontecimientos.

Pasos a seguir cuando tienes un accidente laboral

Este es el proceso que debes comenzar en cuanto tienes un accidente en el horario laboral según el perfil @un_tio_legal_ en Instagram:

Notifícalo a tu jefe o a la empresa. El mayor error de todos los empleados es que cuando tienen un accidente como por ejemplo una lesión de espalda, de rodilla o incluso algo más grave no lo transmiten a la empresa. Ignacio de la Calzada recomienda que un whatsapp o un email a recursos humanos es lo primero que debes hacer para pedir un volante y acudir a la mutua. Ve al médico. Cuando tengas un accidente y tienes pedido el volante para ir a la mutua, si te dicen que no, aún habiéndolo notificado, coges y te vas a urgencias, si es en horario laboral, según el usuario, mucho mejor. Te deberán de hacer un informe, aunque luego tengas que ir a la mutua, pero ya hay una prueba de que ha ocurrido en el tiempo de trabajo. Recopila pruebas. Documenta cómo ha sido el accidente reuniendo todos los datos y pruebas posibles de lo qué ha sucedido. Puedes hacer fotografías con el móvil o incluso intentar conseguir un testigo o acceder a grabaciones. Este perfil aclara que si es un accidente grave, las pruebas audiovisuales ayudan mucho.

¿Qué derechos tengo tras un accidente laboral?

Tienes derecho a la baja por accidente laboral y si no te la dan, lo que puedes hacer es iniciar un procedimiento de determinación de contingencia ante la Seguridad Social. Además, @el_tio_legal_, te indica que si ese accidente es culpa de la empresa por falta de formación, falta de protecciones o que había algo en tu puesto de trabajo en mal estado y, por ejemplo, te has cortado has tenido alguna lesión grave, puedes pedir una indeminzación por daños y prejuicios de mínimo 37 euros por cada día de baja.