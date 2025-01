¿Las pausas para fumar, tomar café o ir al baño cuentan como tiempo de trabajo? Un abogado laborista te lo explica

En el ámbito laboral, una de las dudas más frecuentes entre trabajadores y empresas es si las pausas para fumar, tomar café o ir al baño deben considerarse como tiempo de trabajo efectivo. Este debate ha vuelto a estar en el centro de la conversación gracias a un video informativo del tiktoker 'Empleado Informado', que aclara esta cuestión basándose en normativas laborales y sentencias recientes.

¿Qué pasa si quiero ir al baño durante el tiempo de trabajo?

Según las últimas resoluciones judiciales, las pausas para ir al baño no pueden ser controladas ni descontadas como tiempo no trabajado. Este tipo de descanso responde a una necesidad fisiológica y debe ser respetado como parte del horario laboral. Los tribunales consideran injusto imponer restricciones sobre algo tan básico como usar el baño.

Pausas para fumar y tomar café: fuera del tiempo de trabajo

Diferente es el caso de las pausas para fumar o tomar café. Estas actividades no se consideran tiempo de trabajo porque, durante su duración, el empleado no está cumpliendo con sus responsabilidades laborales. Como explica "Empleado Informado", no sería equitativo que un trabajador que está tomando un descanso para fumar reciba el mismo reconocimiento de tiempo trabajado que uno que sigue frente a su ordenador o desempeñando sus tareas.

Excepciones según el convenio colectivo

Sin embargo, existen casos en los que las empresas, a través de convenios colectivos o políticas internas, pueden decidir considerar estas pausas como descanso retribuido. En estas circunstancias, las pausas son oficialmente reconocidas dentro de la jornada laboral, pero esto depende exclusivamente de las condiciones acordadas en cada organización o sector.