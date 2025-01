El timo del botón rojo de teleasistencia: así se aprovechan los delincuentes de los más vulnerables

Desde hace varios meses, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han difundido un mensaje importante a través de sus redes sociales. En particular, la Policía Nacional ha emitido una advertencia dirigida a toda la población de España, con especial énfasis en las personas mayores, acerca de una preocupante actividad relacionada con el conocido botón rojo de teleasistencia.

Este aviso forma parte de las habituales campañas de prevención que los cuerpos de seguridad promueven en redes sociales, y se ha publicado tanto en TikTok como en X (anteriormente Twitter). En el mensaje, la Policía Nacional alerta sobre una nueva estafa en la que delincuentes se hacen pasar por trabajadores del servicio de teleasistencia del 112. Su objetivo es ofrecer a las personas mayores el dispositivo de emergencia, conocido como botón rojo, con la promesa de asistencia inmediata en situaciones como caídas o golpes.

Una vez que los estafadores consiguen ganarse la confianza de sus víctimas, comienzan a aprovecharse de su vulnerabilidad. Este tipo de fraude resulta especialmente preocupante porque tiene como objetivo a uno de los grupos más sensibles a estas prácticas: las personas mayores.

La Policía Nacional insiste en la importancia de mantenerse alerta ante este tipo de engaños y de verificar siempre la identidad de quienes ofrecen este tipo de servicios, utilizando canales oficiales. Además, animan a las familias a hablar con sus seres queridos mayores sobre este tema para que estén prevenidos.

Los estafadores se presentan como representantes de un supuesto servicio de teleasistencia. Con tono profesional, intentan persuadir a las víctimas de que necesitan un botón de emergencia en casa, el cual se activa con una suscripción mensual. Para formalizar el supuesto contrato, solicitan datos personales y bancarios de la persona.

La Policía Nacional ha subrayado que este tipo de servicios de teleasistencia reales, como el gestionado por el 112, son públicos, gratuitos o subvencionados, y nunca solicitan información bancaria por teléfono. Además, han reiterado que el 112 es un número de atención que recibe llamadas, pero no las emite para ofrecer servicios a domicilio. Los ciberdelincuentes se aprovechan del miedo a la soledad y la preocupación por la salud, creando una falsa sensación de urgencia para robar dinero o información personal.

Cómo evitar ser víctima de esta estafa

Para prevenir caer en este tipo de engaños, la Policía Nacional ha emitido una serie de recomendaciones clave. En primer lugar, es fundamental desconfiar de cualquier llamada en la que se soliciten datos personales o bancarios. Si se recibe una llamada sospechosa, se aconseja colgar inmediatamente y, en caso de dudas, contactar directamente con el número oficial del servicio de teleasistencia o del 112.

Otra recomendación importante es no compartir información personal sensible, como números de cuenta bancaria, contraseñas o el PIN de tarjetas, por teléfono bajo ninguna circunstancia. En caso de que alguien ya haya facilitado estos datos o sospeche que ha sido víctima de la estafa, la Policía recomienda contactar de inmediato con el banco para bloquear cualquier transacción fraudulenta y, posteriormente, acudir a la comisaría más cercana para interponer una denuncia.

La Policía Nacional también enfatiza la importancia de que familiares y cuidadores estén atentos a este tipo de engaños, especialmente en el caso de personas mayores que viven solas. La comunicación abierta entre familiares puede ser crucial para detectar a tiempo una estafa y proteger a los seres queridos de posibles fraudes.

La soledad, un terreno fértil para los estafadores

El aislamiento social de las personas mayores en España es una preocupación creciente. Según estadísticas recientes, un 35,1% de las mujeres mayores de 75 años y un 14,7% de los hombres de la misma edad viven solos. Este contexto es aprovechado por los delincuentes, quienes ven en la soledad una oportunidad para ejecutar estafas como el timo del botón rojo, que juega con los miedos de las personas mayores a quedarse sin ayuda en momentos críticos.