Soy abogado y estos son mis consejos para que no te engañen en el trabajo

En el día a día del trabajo es común encontrarse con situaciones complicadas en las que la empresa realiza cambios o pide tareas inesperadas que pueden poner en aprietos a los trabajadores. Una de estas situaciones ocurre cuando el empleador decide cambiar el turno de un día para otro, algo que, según la normativa laboral española, no se puede hacer sin un preaviso mínimo de 5 días, salvo que exista un motivo de fuerza mayor. Ante casos como este, ¿cómo deberías actuar? Un experto en derecho laboral, a través del canal de TikTok"El empleado informado", ofrece algunos consejos para manejar situaciones de este tipo con inteligencia.

Según la normativa laboral en España, los trabajadores tienen derecho a conocer sus horarios con antelación, y cualquier cambio en los turnos debe comunicarse con un preaviso de al menos 5 días. Este preaviso permite al empleado organizar su vida personal y profesional.

Si la empresa te avisa de un cambio de turno con tan poca antelación que no puedes adaptarte, como que te pidan de un día para otro que trabajes en un horario diferente, debes saber que no estás legalmente obligado a aceptarlo. Sin embargo, aunque la ley esté de tu parte, la decisión de cómo manejar la situación no siempre es sencilla, ya que implica valorar factores personales y laborales.

Según la normativa, los cambios de turno deben preavisarse con 5 días de antelación. Pero la clave está en cómo reaccionas: ✅ Evalúa: ¿Es algo excepcional o una práctica habitual? ¿Te sientes cómodo en tu empresa? ¿Puedes permitirte cambiar de trabajo si es necesario? ✅ Marca límites: Hazlo con asertividad, ni demasiado agresivo ni demasiado sumiso.

¿Ponerte firme o ser flexible?

Si bien la normativa te ampara para negarte a cambios de turno no justificados, el abogado aconseja que reflexiones antes de actuar. Debes tener en cuenta el contexto: ¿es un hecho aislado o la empresa actúa así de manera recurrente? Si se trata de algo excepcional y mantienes una buena relación con la empresa, ser flexible podría beneficiarte a largo plazo. Por el contrario, si los cambios constantes en el horario son una práctica habitual y perjudican tu vida personal, tal vez sea hora de marcar límites. Esta decisión dependerá de aspectos como tu nivel de satisfacción en el trabajo, tus planes de futuro en la empresa y la facilidad para encontrar otra alternativa laboral.

Si tu jefe te cambia el turno a última hora sin previo aviso no tienes por qué aceptarlo ya que dicho cambio debe decirse con un mínimo de 5 días de antelación. ⚠️Esto es algo que el Tribunal Supremo ha mantenido desde hace mucho tiempo, incluso llegando a anular clausulas de convenios colectivos que no cumplían, o que de alguna forma, limitaban este preaviso

Marca límites

El abogado destaca la importancia de marcar límites claros en el trabajo, pero de una forma asertiva. Esto significa que no debes aceptar algo que te perjudique si va en contra de tus derechos, pero tampoco es necesario adoptar una actitud agresiva que pueda empeorar la relación con la empresa. Si decides no aceptar el cambio de turno, comunica tu negativa de forma tranquila, clara y respetuosa.

Analiza tu situación laboral y familiar

Antes de tomar cualquier decisión, es fundamental valorar cómo afecta esta situación a tu vida personal y profesional. Si el trabajo es importante para ti, estás cómodo en la empresa y no quieres poner en riesgo tu relación laboral, quizás sea conveniente ser más flexible en ciertas ocasiones, pero siempre dejando claro que no debería convertirse en algo habitual.

Por otro lado, si tienes otras opciones laborales o consideras que la empresa actúa constantemente de forma abusiva, quizá sea el momento de buscar nuevas oportunidades. También debes tener en cuenta tu situación familiar, ya que cambios imprevistos pueden alterar la organización de tu día a día, especialmente si tienes responsabilidades familiares importantes como el cuidado de niños o personas mayores.

El abogado también insiste en la importancia de mantener una relación equilibrada con tu entorno laboral. Aunque es crucial defender tus derechos, perder la calma o generar un conflicto innecesario puede dañar tu reputación y dificultar la convivencia en el trabajo. Trata de mantener siempre un tono conciliador y profesional, incluso cuando decidas no aceptar algo que te están exigiendo. Esto te permitirá salir fortalecido de la situación.