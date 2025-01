¿Se puede anular un Bizum? Esto es lo que puedes hacer si te confundes

Bizum se ha convertido en una de las formas más rápidas y cómodas para enviar y recibir dinero entre particulares en España. Sin embargo, como con cualquier transacción digital, los errores pueden ocurrir. Ya sea que hayas enviado dinero por accidente a la persona equivocada o que hayas recibido un Bizum que no te corresponde, es importante saber qué pasos tomar.

¿Es posible cancelar un Bizum?

La respuesta corta es: no, no se puede cancelar un Bizum una vez enviado. Las transacciones realizadas a través de Bizum son inmediatas y definitivas, lo que significa que el dinero llega al destinatario al instante y no puede ser recuperado automáticamente. A diferencia de una transferencia bancaria tradicional, donde a veces puedes anular la operación si aún no ha sido procesada, con Bizum no existe esa opción debido a la inmediatez del servicio.

Una mujer realiza un bizum desde su teléfono móvil. / J.A.G.

Esto hace que sea fundamental verificar los datos del destinatario antes de confirmar el envío. Bizum siempre muestra el nombre asociado al número de teléfono antes de que completes la transacción, por lo que debes asegurarte de que coincida con la persona a la que deseas enviar el dinero. Un simple error al teclear el número puede provocar un envío incorrecto.

¿Qué hacer si te has equivocado al enviar dinero?

Si has enviado dinero por error a través de Bizum, no todo está perdido. Aunque no puedas cancelar la transacción directamente, puedes seguir los siguientes pasos:

Contacta con la persona que recibió el dinero

Si conoces a la persona a la que le has enviado el Bizum por error, lo mejor es que te pongas en contacto con ella directamente y le expliques la situación. Muchas personas están dispuestas a devolver el dinero si les explicas que ha sido un error.

Habla con tu banco

Si no conoces al destinatario o este no está dispuesto a devolverte el dinero, lo siguiente que debes hacer es ponerte en contacto con tu entidad bancaria. Aunque los bancos no pueden cancelar el Bizum, pueden ayudarte a gestionar una reclamación formal. Por lo general, el banco contactará con el receptor del dinero y le pedirá que lo devuelva. Sin embargo, no existe garantía de que esto funcione, ya que depende de la buena voluntad del destinatario.

Denuncia el caso si es necesario

Si el dinero no es devuelto voluntariamente y la cantidad enviada es significativa, puedes presentar una denuncia ante las autoridades. La Policía puede ayudarte a identificar al receptor del dinero a través de su cuenta bancaria y tomar las medidas legales correspondientes.

¿Qué hacer si recibes un Bizum por error?

Si has recibido un Bizum que no te corresponde, tienes la responsabilidad de devolver ese dinero. Según el Código Penal español, quedarse con un dinero que sabes que no es tuyo podría considerarse apropiación indebida, un delito que conlleva sanciones económicas o incluso penales dependiendo de la cantidad implicada.

Estos son los pasos que debes seguir si recibes un Bizum por error:

Contacta con la persona que te envió el dinero

Si la persona que realizó el Bizum se pone en contacto contigo para explicarte el error, lo más recomendable es devolver el dinero inmediatamente. Puedes hacerlo a través de Bizum, una transferencia bancaria o cualquier otro método acordado.

Habla con tu banco

Si no conoces al remitente y quieres asegurarte de que la devolución se haga correctamente, puedes contactar con tu banco para que te asesoren. Ellos pueden guiarte sobre cómo proceder para devolver el dinero de manera segura.

Cómo evitar errores al usar Bizum

Para minimizar el riesgo de cometer errores al usar Bizum, sigue estas recomendaciones: