Ojo con no declarar los Bizum a Hacienda: hasta 120.000 euros de multa

El uso de Bizum es cada vez más común en España hasta el punto que es una herramienta clave para realizar pagos instantáneos. Desde saldar deudas con amigos y familiares hasta pagar pequeñas compras o incluso compartir lotería, este método de pago ha simplificado las transacciones en el día a día entre particulares. Sin embargo, muchas personas desconocen que Hacienda también pone su lupa sobre los movimientos realizados a través de esta plataforma, y no declarar determinadas cantidades puede acarrear importantes multas.

Hacienda y los límites de Bizum

Según la normativa vigente, los pagos realizados a través de Bizum se registran como cualquier otro movimiento bancario y Hacienda puede supervisarlos. En general, si las cantidades anuales acumulados en Bizum no superan los 10.000 euros, no será necesario declararlos de forma explícita, ya que se consideran operaciones habituales. Sin embargo, esto no significa que puedan realizarse movimientos significativos sin justificación.

La multa que puede ponerte Hacienda por usar Bizum. / Europa Press

Hacienda puede exigir explicaciones si detecta movimientos de dinero sospechosos o que superen determinadas cantidades. Por ejemplo, las transferencias de efectivo por encima de los 3.000 euros, los préstamos superiores a 6.000 euros y las transferencias bancarias que excedan los 10.000 euros pueden ser objeto de revisión por parte de la Agencia Tributaria. Incluso el uso de billetes de 500 euros en transacciones puede levantar sospechas.

Hasta 120.000 euros de multa

Si Hacienda detecta irregularidades en los movimientos de dinero realizados a través de Bizum y estas no son justificadas, pueden considerarse una infracción fiscal. Las sanciones varían en función de la gravedad de la infracción, que puede clasificarse como leve, grave o muy grave. En el caso de las infracciones leves, las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros e incluir un recargo de hasta el 50 % de la cantidad no declarada. Por otro lado, si la base de la sanción supera los 3.000 euros o si la infracción representa más del 50 % de esa base, se considera una infracción grave, y el recargo puede oscilar entre el 50 % y el 100 %.

La multa que puede poner Hacienda por no declarar los bizum. / AGENCIAS

Cuando hablamos de infracciones muy graves, las consecuencias son mucho más serias. En estos casos, la multa puede alcanzar el 150 % de la cantidad no declarada, y si el dinero defraudado supera los 120.000 euros, puede considerarse un delito fiscal. En estos supuestos, además de las sanciones económicas, los responsables podrían enfrentarse a consecuencias penales.

Por qué Hacienda vigila Bizum

La popularidad de Bizum y otros sistemas de pago digital ha generado un mayor control por parte de la Agencia Tributaria. Esto se debe a que, en algunos casos, estas plataformas pueden ser utilizadas para mover grandes cantidades de dinero sin pasar por los canales tradicionales, lo que dificulta la trazabilidad del origen de los fondos. Hacienda tiene como objetivo prevenir el fraude fiscal y garantizar que todas las operaciones estén debidamente justificadas y declaradas. Por ello, incluso los movimientos más cotidianos pueden ser revisados.

Cómo evitar problemas con Bizum

Para evitar sanciones tienes que ser transparente con los movimientos de dinero a través de Bizum. Si vas a realizar transacciones que superen los límites mencionados, asegúrate de tener la documentación necesaria que justifique el origen o el propósito del dinero. Por ejemplo, si haces un préstamo o recibes una transferencia de mucho dinero, guarda los comprobantes por si te los piden en cualquier momento. Además, si tienes dudas sobre si necesitas declarar un movimiento, lo mejor es consultar con un asesor fiscal, quien podrá orientarte sobre cómo cumplir con tus obligaciones tributarias.