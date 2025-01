Si te han estafado esto te interesa: así puedes recuperar parte del dinero.

Perder dinero a causa de una estafa nunca es una buena noticia, pero al menos existe una manera de mitigar el daño económico y recuperar al menos algo del dinero que te han robado. Se trata de incluir las pérdidas en tu declaración de la renta como una pérdida patrimonial. Aunque esta solución no te devolverá todo el dinero, sí puede ayudarte a reducir el importe de IRPF que tengas que pagar.

La Dirección General de Tributos ha confirmado que las pérdidas patrimoniales derivadas de una estafa pueden incluirse en la declaración de la renta. Esto significa que, si puedes justificar adecuadamente la pérdida, podrás restarla de tus ingresos imponibles y así reducir la cantidad sobre la que se calcula el impuesto.

Sin embargo, no todas las pérdidas patrimoniales son deducibles. Por ejemplo, no se pueden compensar pérdidas relacionadas con el consumo, el juego o aquellas que no estén justificadas. Es fundamental presentar los documentos que respalden tu caso, ya que Hacienda te exigirá que acredites la pérdida para aceptar la deducción.

Cómo incluir el dinero estafado en la renta

Para poder incluir una pérdida patrimonial derivada de una estafa en tu declaración de la renta, debes seguir estos pasos:

Denuncia la estafa

Lo primero que debes hacer es denunciar el fraude ante las autoridades competentes, como la Policía o la Guardia Civil. Esto es imprescindible, ya que Hacienda te pedirá una copia de la denuncia como parte de la documentación justificativa.

Reúne la documentación

Guarda todos los documentos relacionados con la estafa, como justificantes bancarios, capturas de pantalla, correos electrónicos o cualquier otra evidencia que demuestre la pérdida de dinero.

Consulta con un profesional

Aunque puedes gestionar la declaración por tu cuenta, es recomendable consultar con un asesor fiscal o abogado especializado en casos de fraude financiero. Ellos podrán orientarte sobre cómo presentar la pérdida en tu declaración y evitar errores.

Presenta la declaración

Incluye la pérdida patrimonial en el apartado correspondiente de tu declaración de la renta. Este tipo de pérdidas no derivadas de una transmisión (como ventas o donaciones) se compensan primero con ganancias no habituales, como premios o indemnizaciones, y posteriormente con el 25 % de tus ingresos generales, como salario, pensiones o alquileres.

Conserva los justificantes

Al presentar la declaración, adjunta la documentación que respalde tu caso. En la web de la Agencia Tributaria puedes usar la opción "Aportar documentación complementaria" para incluir estos archivos.

¿Qué pasa si recuperas el dinero más adelante?

Si después de haber declarado la pérdida patrimonial logras recuperar el dinero, ya sea porque el banco finalmente te lo devuelve o porque ganas un juicio contra los estafadores, deberás declarar esa devolución como una ganancia patrimonial en el ejercicio fiscal en el que la recibas. Esto implica que tendrás que tributar por ese dinero, ya que se considerará un ingreso.

Consejos para evitar las estafas

Si bien es importante saber cómo actuar si te estafan, prevenir siempre es mejor que curar. Para evitar ser víctima de ciberdelincuencia, no compartas tus claves bancarias con nadie, desconfía de correos electrónicos o mensajes que pidan datos personales, verifica siempre que las webs a las que accedes sean oficiales y activa sistemas de doble autenticación en tus cuentas bancarias y plataformas de pago.

Además, si el banco se niega a reembolsarte el dinero perdido alegando negligencia grave, no te dejes intimidar. Las técnicas de phishing y suplantación de identidad son cada vez más sofisticadas, y la mayoría de los tribunales no consideran negligencia grave el hecho de pinchar en un enlace falso o facilitar datos sin ser plenamente consciente del fraude.