Lo más importante ante un Tribunal Médico: no caigas en estas preguntas trampa.

El Tribunal Médico es un paso clave para los trabajadores que solicitan una incapacidad permanente debido a dolencias físicas o mentales que les impiden continuar trabajando. Los médicos del tribunal evaluarán tu estado de salud y también analizarán tu capacidad para desempeñar las tareas de tu trabajo.

El Tribunal Médico, también conocido como Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), está compuesto por médicos especialistas que evalúan si tus dolencias son lo suficientemente graves como para otorgarte una incapacidad permanente. Su función es analizar tu estado de salud, tus informes médicos y cómo tus limitaciones físicas o psicológicas afectan tu capacidad para trabajar. La decisión del tribunal médico es fundamental, ya que de su evaluación dependerá si obtienes una pensión por incapacidad y en qué grado (total, absoluta o gran invalidez).

Antes de acudir al tribunal médico, es vital que lleves toda la documentación médica que respalde tu caso. Esto incluye informes de especialistas, resultados de pruebas diagnósticas y un resumen de tu historial médico. Los documentos deben ser claros y estar actualizados, ya que serán la base sobre la que el tribunal analizará tu situación. Además, es importante que reflexiones sobre las tareas que desempeñas en tu trabajo y cómo estas son incompatibles con tus dolencias. Tener claros estos puntos te ayudará a responder de manera adecuada durante la entrevista.

Las preguntas trampa del Tribunal Médico

Los médicos del tribunal pueden realizar preguntas que, aunque parezcan inofensivas, en realidad buscan evaluar tu estado de salud de manera indirecta. Por ejemplo, una de las preguntas más comunes es: "Hola, ¿qué tal estás?". Aunque pueda parecer una simple muestra de cortesía, tu respuesta podría ser utilizada en tu contra. Si respondes algo como "Bien, aquí vengo", podrías dar la impresión de que tu estado no es tan grave como para justificar una incapacidad.

Otra pregunta habitual es si has acudido al tribunal acompañado. Si respondes que has ido solo, podrían argumentar que tu situación no es tan grave como para necesitar ayuda de otra persona. Por eso, si realmente necesitas apoyo para moverte o realizar tareas cotidianas, lo mejor es aclarar que has ido acompañado porque tu estado físico o mental no te permite desplazarte solo.

Las preguntas clave de un Tribunal Médico. / INFORMACIÓN

Uno de los momentos más importantes de la evaluación será cuando el tribunal te pregunte qué tareas realizas en tu trabajo. Aquí es donde debes ser muy claro y explicar cómo tus dolencias hacen que sea imposible desempeñar tu puesto de manera adecuada. Por ejemplo, si sufres problemas de movilidad y tu trabajo requiere estar de pie durante muchas horas, o si tienes dolores crónicos y tu puesto implica levantar peso o realizar movimientos repetitivos, asegúrate de destacar estas incompatibilidades.

Es fundamental que todas tus respuestas sean coherentes y estén alineadas con la información contenida en los informes médicos que presentas. Por ejemplo, si en tu informe se menciona que tienes problemas de movilidad, pero durante la evaluación das la impresión de moverte con normalidad, esto podría generar dudas en el tribunal. Además, evita exagerar o mentir, ya que los médicos del tribunal están capacitados para detectar inconsistencias y esto podría perjudicar tu caso. Sé honesto, pero también asegúrate de explicar con claridad cómo tus dolencias afectan tu vida diaria y tu capacidad para trabajar.