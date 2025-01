Estás perdiendo dinero: así puedes desgravarte el seguro de hogar en la declaración de la renta

¿Sabías que el seguro de hogar puede formar parte de las deducciones en tu declaración de la renta? Sin embargo, no todos los seguros ni todas las hipotecas permiten esta ventaja fiscal. La clave está en que tu hipoteca sea anterior al año 2013 y que el seguro de hogar esté vinculado a dicha financiación.

El seguro de hogar puede desgravarse en la declaración de la renta siempre que esté vinculado a una hipoteca anterior al 1 de enero de 2013. Esto se debe a que, en ese año, el Gobierno eliminó las deducciones por compra de vivienda habitual para las hipotecas firmadas a partir de esa fecha. Por lo tanto, si contrataste tu hipoteca después de 2013, no podrás beneficiarte de esta deducción.

Si tu hipoteca es anterior a 2013, la ley permite incluir en la base de la deducción no solo la amortización del capital y los intereses, sino también otros gastos derivados de la financiación de la vivienda, como el seguro de hogar. Esto significa que puedes aumentar la cantidad que desgravas en tu declaración, siempre que cumplas con los requisitos necesarios.

Cómo calcular la base de la deducción

Supongamos que en tus datos fiscales aparece que entre la amortización del capital de la hipoteca y los intereses has pagado 4.000 euros en un año. Si además has pagado 500 euros por un seguro de hogar vinculado a tu hipoteca, podrás incluir esta cantidad en la base de la deducción. Es decir, en lugar de declarar 4.000 euros, declararías 4.500 euros como gasto deducible. Sin embargo, ten en cuenta que este dato no aparece automáticamente en la declaración de la renta y deberás añadirlo manualmente en las casillas correspondientes: las casillas 547 y 548.

Declaración de la renta: cómo deducirte el seguro de hogar. / INFORMACIÓN

¿Qué parte del seguro de hogar es deducible?

Un punto importante a tener en cuenta es si el banco te obligó a contratar el seguro de hogar como condición para concederte la hipoteca. Si fue así, podrás incluir el total del seguro de hogar en la base de la deducción. En cambio, si el seguro lo contrataste de forma voluntaria a través del banco, solo podrás desgravar la parte correspondiente a coberturas obligatorias, como los daños por incendios, elementos naturales o daños a bienes.

Consejos para aprovechar esta deducción