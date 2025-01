Modelo 347 de Hacienda: ¿Qué es, quién debe presentarlo y cómo se rellena?

El Modelo 347 de Hacienda es una herramienta fundamental para garantizar la transparencia en las operaciones económicas que realizan empresas y autónomos en España. Esta declaración anual tiene como objetivo principal informar a la Agencia Tributaria sobre las operaciones realizadas con terceros que superen los 3.005,06 euros anuales y permite a Hacienda cruzar datos entre clientes y proveedores para evitar discrepancias y fraudes.

¿Qué es el Modelo 347 y para qué sirve?

El Modelo 347 es la declaración anual de operaciones con terceras personas, una obligación fiscal que tienen los autónomos, empresas y entidades que facturan operaciones por un importe superior a los 3.005,06 euros anuales a un mismo cliente o proveedor. Este modelo incluye tanto las operaciones sujetas al IVA como aquellas exentas o no sujetas a este impuesto, y debe presentarse todos los años durante el mes de febrero en relación con las operaciones realizadas el año anterior.

¿Quién está obligado a presentar el Modelo 347?

El Modelo 347 debe ser presentado por todas las personas físicas y jurídicas (autónomos, empresas, entidades públicas y privadas) que, en el desarrollo de su actividad profesional o empresarial, realicen operaciones con terceros cuyo importe anual supere los 3.005,06 euros. Sin embargo, hay ciertos casos en los que no es obligatorio presentar este modelo. Por ejemplo, los contribuyentes cuyo domicilio fiscal o sede de actividad no se encuentre en España, o aquellos cuyas operaciones con terceros no superen el umbral de los 3.005,06 euros. También están exentos los autónomos y entidades que tributen por estimación objetiva (módulos) y, a su vez, por el régimen simplificado de IVA, salvo que realicen operaciones excluidas de dichos regímenes o emitan facturas.

Pasos para rellenar el Modelo 347

El Modelo 347 se presenta de manera telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, y para ello necesitarás disponer de un certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN. A continuación, te explicamos cómo se estructura el formulario y qué información debes incluir:

1. Resumen de datos

En esta primera sección se recopilan los datos generales del declarante y un resumen de la declaración. Aquí encontrarás las siguientes casillas principales:

Casilla 01: Número total de clientes y proveedores con los que se han realizado operaciones superiores a los 3.005,06 euros.

Número total de clientes y proveedores con los que se han realizado operaciones superiores a los 3.005,06 euros. Casilla 02: Importe total de dichas operaciones (incluyendo el IVA).

Importe total de dichas operaciones (incluyendo el IVA). Casilla 03: Número total de locales de negocio del declarante.

Número total de locales de negocio del declarante. Casilla 04: Importe total del alquiler de los locales de negocio (incluyendo el IVA).

Modelo 347 de Hacienda: ¿Qué es, quién debe presentarlo y cómo se rellena? / Carlos Luján - Europa Press

2. Relación de declarados

Esta sección detalla a los clientes y proveedores con los que se han realizado las operaciones. Los datos que se deben incluir son:

NIF y nombre o razón social del cliente o proveedor.

y nombre o razón social del cliente o proveedor. Provincia.

Importe total anual de las operaciones (incluido el IVA).

Tipo de operación realizada (clasificada mediante las claves de la A a la G).

3. Relación de inmuebles

En caso de que el declarante tenga locales de negocio alquilados por un importe superior a 3.005,06 euros, deberá incluir los datos de estos inmuebles. En esta sección se deben detallar:

NIF del arrendatario.

Nombre comercial del local.

Dirección del inmueble alquilado.

Importe anual del alquiler (incluido el IVA).

¿Qué pasa si no presentas el Modelo 347?

No presentar el Modelo 347 o hacerlo con errores puede generar sanciones por parte de la Agencia Tributaria. Estas sanciones pueden ser económicas y dependerán de la gravedad del incumplimiento. Además, un modelo incorrecto puede desencadenar inspecciones o requerimientos por parte de Hacienda. Por ello, es fundamental cumplir con esta obligación en el plazo estipulado y asegurarse de que los datos sean correctos.