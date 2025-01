Ya es oficial: estas son las nuevas cuantías de las pensiones

El Gobierno de España ha aprobado la revalorización de las pensiones para 2025 para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al desarrollo normativo y a la ejecución del Real Decreto-ley 9/2024, que establece las nuevas cuantías para las pensiones contributivas, mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La actualización de las pensiones contributivas, que afectan a quienes han acreditado un mínimo de 15 años de cotización, contempla una subida del 2,8% en 2025. Este incremento aplica a las prestaciones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado y afecta a millones de personas en España.

Subida de las pensiones mínimas

Las pensiones mínimas experimentarán una subida del entorno del 6% en 2025, acumulando un incremento total del 12% en los últimos dos años. Este aumento no solo mejora el poder adquisitivo de los pensionistas con ingresos más bajos, sino que también busca reducir la brecha con el umbral de la pobreza.

PI STUDIO

Por ejemplo, una pensión mínima con cónyuge a cargo alcanzará los 1.127 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 2.259 euros en comparación con años anteriores. En el caso de las pensiones mínimas sin cónyuge, estas se sitúan en 830 euros mensuales, lo que implica un aumento del 11,74% en dos años.

Subida del 9% en las pensiones no contributivas y el IMV

Las pensiones no contributivas, dirigidas a quienes no han cumplido con el periodo mínimo de cotización requerido, también han sido objeto de una subida significativa del 9%. Este aumento pretende garantizar la suficiencia económica de aquellos que no cuentan con una pensión contributiva, reforzando así la protección social.

Por otro lado, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que beneficia a más de dos millones de personas también se incrementará un 9%. Este ajuste amplía la cobertura del IMV y asegura que más hogares en situación de vulnerabilidad económica puedan acceder a esta ayuda.

Pensiones de viudedad y discapacidad

Un caso específico de las mejoras introducidas en 2025 es el aumento en las pensiones de viudedad para titulares con 65 años o con una discapacidad igual o superior al 65%. Estas prestaciones han experimentado un incremento del 11,66% en los últimos dos años, lo que supone 1.128 euros adicionales anuales.

Esta revalorización tiene un impacto directo en la calidad de vida de personas mayores y con discapacidad, quienes suelen enfrentar mayores dificultades económicas. Garantizar ingresos dignos a este colectivo se alinea con las políticas de solidaridad y protección social que busca el Ejecutivo.