Incapacidad permanente: ¿En qué se fijan los doctores del Tribunal Médico?

Pasar ante un Tribunal Médico es uno de los momentos más estresantes a los que puede enfrentarse un trabajador que está de baja y que quiere conseguir la incapacidad permanente . Los nervios, la incertidumbre y el desconocimiento sobre cómo actuar en este tipo de evaluaciones pueden jugar en contra tanto es así, que muchos despachos de abogados especializados en temas laborales ofrecen asesoramiento para estos casos. Incluso algunos expertos en la materia comparten sus consejos a través de las redes sociales como TikTok con consejos prácticos y útiles para quienes tienen que enfrentarse a esta situación.

Cuándo un trabajador va al Tribunal Médico acude con una serie de informes pero, ¿de dónde salen esos informes?. Pues bien, hay que dividir entre dos clases de informes. Unos que salen de los médicos de la seguridad social (es el informe médico de síntesis donde se recoge todo el historial y todas las pruebas realizadas) así como un informe de tu actividad profesional previa. A esto se suman los informes de los peritos médicos que tu quieras aportar .

PI STUDIO

Así, todo esto se junta para que el Tribunal Médico evalúe todos los informes , los que ellos han hecho y los que aporta el trabajador por su cuenta.

Una vez presentados los informes, la siguiente pregunta que se plantean muchos trabajadores es si el médico del tribunal (siempre es un solo doctor) se limita a ver los informes o también te realiza algún tipo de reconocimiento. El profesional médico tiene que ser capaz de objetivar la deficiencia que tiene el trabajador y si esta le genera una limitación para realizar el trabajo. Es decir, tiene que convertir el problema de salud del trabajador en una incapacidad para trabajar. El siguiente paso será contrastar con los baremos, ver cual sería la discapacidad y en función de eso decidir si concede la incapacidad y el grado correspondiente.

Lo que debes saber antes de pasar por un Tribunal Médico. / INFORMACIÓN

¿En qué se fijan los doctores del Tribunal Médico?

Otra de las dudas que se planetan los trabajadores ante una cita tan importante es si los profesionales que van a elvaluar su estado de salud se van a fijar en tu aspecto físico o si por el contrario esto es completamente irrelevante. Así, se plantean incluso la vestimenta que deben llevar a la cita médica. Pues bien, a respuesta a esta pregunta suele ser el sentido común. Por ejemplo, si el trabajador tiene una baja por una depresión lo lógico es que acuda a la cita médica acorde a su estado de ánimo. No sería coherente aparecer saltando por la consulta o vestido como si fuera a una gala de noche. Lo ideal es vestirse normal, como cada día.

También hay que ser coherente con tu estado de salud y no disimular ni exagerar tu situación. Por ejemplo, si el trabajador tiene un problema de espalda no debe tomar ninguna medicación que altere tu estado anímico ni que rebaje tu dolor justo antes de acudir al tribunal. El médico debe evaluar cómo te encuentras en realidad sin estar enmarscarando el dolor con medicación. Así que el consejo de los expertos es que no se trate de disimular el dolor que realmente sientes.

Así que la clave está en intentar ir al Tribunal Médico de la forma mas natural posible y expresando la dolencia que verdaderamente tiene el trabajador. Eso sí, también es importante que no se caiga en la exageración, ya que la función del tribunal es detectar si estás mintiendo o estás exagerando.