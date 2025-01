Atención a las amas de casa: si tienes más de 52 años podrías recibir una ayuda de 600 euros al mes.

El trabajo de las amas de casa es uno de los más exigentes y menos reconocidos a nivel económico. Aunque estas personas desempeñan tareas esenciales en el hogar, como el cuidado de la familia y el mantenimiento del hogar, rara vez reciben una remuneración por ello. Esto las sitúa en una posición de vulnerabilidad, especialmente cuando alcanzan una edad en la que sus posibilidades de acceder al mercado laboral son limitadas. Sin embargo, existe una ayuda económica dirigida específicamente a amas y amos de casa mayores de 52 años que puede suponer un importante alivio económico para este colectivo.

El trabajo de las amas de casa no debe confundirse con el de los empleados del hogar, quienes realizan tareas similares pero bajo un contrato laboral que les otorga derechos como el alta en la Seguridad Social y la posibilidad de acceder a prestaciones por desempleo. En contraste, las amas y amos de casa que nunca han estado dados de alta en el régimen de la Seguridad Social no acumulan cotizaciones que les permitan acceder a determinadas ayudas económicas. Esto representa un problema importante, ya que sin cotizaciones no pueden solicitar las prestaciones por desempleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Una ayuda para mayores de 52 años

A pesar de estas dificultades, tanto el SEPE como la Seguridad Social han establecido ayudas específicas para aquellas personas que nunca han cotizado o que lo han hecho de manera insuficiente, incluyendo a amas y amos de casa mayores de 52 años. Esta ayuda, que asciende a 600 euros mensuales, está diseñada para garantizar una mínima estabilidad económica a quienes, por dedicarse exclusivamente a las labores del hogar, no han tenido acceso a un empleo formal y, por ende, a una pensión o prestaciones sociales adecuadas.

No es casualidad que esta ayuda se dirija principalmente a mujeres mayores de 52 años, ya que se trata de uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral. Según datos recientes, un tercio de las personas desempleadas en España son mujeres mayores de 45 años, y esta situación tiende a agravarse conforme aumenta la edad. Muchas de ellas han dedicado décadas a las tareas del hogar sin recibir ningún tipo de remuneración, lo que las coloca en una situación de dependencia económica y dificultad para acceder a empleos formales tras los 50 años.

Requisitos para acceder a la ayuda

Para beneficiarse de esta prestación de 600 euros mensuales, es necesario cumplir ciertos requisitos establecidos por el SEPE y la Seguridad Social. Entre los principales, destacan:

Tener más de 52 años. Estar en situación de desempleo o no contar con ingresos suficientes. Haber agotado previamente otras prestaciones o ayudas (en caso de haber trabajado anteriormente). Cumplir con los requisitos económicos establecidos por el programa, que suelen estar relacionados con el nivel de ingresos del hogar.

En algunos casos, esta ayuda también puede ser compatible con otras prestaciones, lo que facilita aún más el acceso a un ingreso mensual para este colectivo.