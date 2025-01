Esto es lo que pasa si envías dinero por Bizum a una persona que no está registrada

Bizum es una de las formas más rápidas y cómodas de enviar y recibir dinero en España. Cada vez más personas lo utilizan para pagar compras, compartir gastos con amigos o incluso cobrar premios de la lotería. Sin embargo, su inmediatez también puede jugar en contra si se comete un error al introducir el número del destinatario. Si has enviado dinero por error a la persona equivocada, recuperar el importe no es tan sencillo como cancelar una transferencia bancaria, pero existen algunas opciones para intentar solucionarlo.

¿Qué pasa si envías un Bizum a alguien que no lo tiene?

Uno de los errores más comunes es enviar un Bizum a alguien que no está registrado en el servicio. En este caso, la persona recibirá un SMS invitándola a registrarse en Bizum para recibir el dinero. Si no lo hace en un plazo de 48 horas, la operación se cancelará automáticamente y el importe regresará a la cuenta del remitente. En el caso de que se trate de una solicitud de dinero, esta quedará pendiente hasta que la persona se registre. Si no lo hace en siete días, la solicitud será anulada.

¿Se puede cancelar un Bizum una vez enviado?

A diferencia de las transferencias bancarias tradicionales, Bizum no permite cancelar envíos una vez realizados. Debido a su funcionamiento instantáneo, el dinero llega al destinatario al momento y la transacción no se puede revertir de forma automática. Esto significa que, si has enviado dinero a la persona equivocada, no podrás anular el pago desde la aplicación de tu banco. Por esta razón, es crucial verificar el número de teléfono del destinatario antes de confirmar la operación.

¿Cómo recuperar un Bizum enviado por error?

Si te has equivocado al enviar un Bizum, existen algunas opciones para intentar recuperar el dinero:

Contacta con el destinatario. Si el dinero ha llegado a una persona conocida, lo más rápido es llamarla o enviarle un mensaje para explicarle lo sucedido. La mayoría de las personas estarán dispuestas a devolverlo si se trata de un error evidente. Habla con tu banco. Si no conoces al destinatario o este se niega a devolverte el dinero, puedes ponerte en contacto con tu entidad bancaria. Aunque no pueden cancelar la transacción, los bancos pueden intermediar en la gestión de una reclamación, intentando contactar con la persona que recibió el dinero para solicitar su devolución. Sin embargo, este proceso no garantiza el éxito, ya que depende de la voluntad del receptor. Denuncia el caso si es necesario. Si el importe es significativo y el destinatario se niega a devolverlo, puedes presentar una denuncia ante la Policía. En casos de cantidades elevadas, las autoridades pueden rastrear la cuenta receptora y tomar medidas legales. Quedarse con un dinero recibido por error puede considerarse apropiación indebida, un delito tipificado en el Código Penal español.

¿Y si recibes un Bizum que no te pertenece?

Si has recibido un Bizum por error, lo más ético y legal es devolverlo. Retener dinero que no te pertenece puede considerarse un delito, dependiendo de la cantidad. Para devolverlo, puedes realizar un Bizum al remitente o ponerte en contacto con tu banco para asegurarte de que el procedimiento se haga correctamente.

Cómo evitar errores al usar Bizum

Para minimizar el riesgo de cometer errores al enviar dinero con Bizum, sigue estos consejos:

Verifica siempre el número del destinatario antes de confirmar el pago. Un simple error al escribir un dígito puede hacer que el dinero llegue a otra persona.

antes de confirmar el pago. Un simple error al escribir un dígito puede hacer que el dinero llegue a otra persona. Comprueba el nombre que aparece en Bizum. Cuando introduces un número, la aplicación muestra el nombre del titular de la cuenta. Si no coincide con la persona a la que quieres enviar dinero, no completes la transacción .

Cuando introduces un número, la aplicación muestra el nombre del titular de la cuenta. Si no coincide con la persona a la que quieres enviar dinero, . Envía una pequeña cantidad primero. Si es la primera vez que pagas a alguien por Bizum, prueba con un importe bajo para asegurarte de que el destinatario es el correcto.

En los últimos años, Bizum ha experimentado un crecimiento espectacular. En 2024, la plataforma registró más de 1.093 millones de operaciones, un 17% más que en 2023. Además, se alcanzaron cifras récord en noviembre y diciembre, con más de 4,8 millones de transacciones en un solo día. Para 2025, Bizum se ha propuesto superar los 30 millones de usuarios activos y ampliar sus servicios, incluyendo pagos recurrentes y nuevas integraciones en comercios online.