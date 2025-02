Hacienda va a por Bizum: a partir de esta cifra hay que declararlos.

El uso de Bizum se ha convertido en una práctica cotidiana para miles de personas en España. Esta plataforma de pago instantáneo facilita las transacciones entre amigos, familiares y hasta empresas. Sin embargo, no está exenta de la supervisión de Hacienda, especialmente cuando se trata de operaciones que superan ciertos umbrales o que tienen un carácter profesional o económico. En este artículo, te explicamos en detalle cuándo debes declarar los ingresos recibidos a través de Bizum, las implicaciones legales y cómo evitar sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

¿Qué dice Hacienda sobre Bizum?

Aunque muchos creen que los movimientos a través de Bizum no están sujetos a impuestos, la realidad es diferente. Según la normativa fiscal vigente, cualquier contribuyente que reciba más de 10.000 euros al año mediante Bizum está obligado a declarar esta cantidad en su declaración de la renta. Además, no importa si no se supera esa cifra: si los ingresos obtenidos a través de Bizum corresponden a rentas sujetas a tributación, deben ser declarados igualmente.

Esto implica que no todos los bizums realizados o recibidos están exentos de control. Hacienda diferencia entre movimientos personales y aquellos que tienen un carácter laboral, comercial o lucrativo. Por ejemplo, un pago esporádico entre amigos por una cena no necesita ser declarado, pero los ingresos recurrentes relacionados con actividades económicas sí deben ser reportados.

Sanciones por no declarar ingresos de Bizum

El incumplimiento de esta obligación fiscal puede acarrear multas importantes. Según la Ley General Tributaria (Ley 58/2003), las sanciones pueden oscilar entre 600 euros y el 50% del importe no declarado, dependiendo de la gravedad de la infracción.

¿Puede multarte Hacienda si no declaras los Bizum? / INFORMACIÓN

Por esta razón, es fundamental ser transparente con los ingresos obtenidos a través de Bizum, especialmente si se utilizan para fines profesionales, como el cobro de servicios o alquileres. Mantener un registro claro y organizado de estas transacciones puede evitar problemas con Hacienda y posibles sanciones.

Autónomos y Bizum: Obligación de declarar todos los ingresos

Para los trabajadores autónomos, la normativa es aún más estricta. Según la Ley del IRPF (Artículo 27) y el Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007), todos los ingresos derivados de su actividad económica deben ser declarados, sin importar el método de pago. Esto incluye transferencias bancarias, pagos en efectivo y, por supuesto, transacciones realizadas a través de Bizum.

Los expertos recomiendan que los autónomos utilicen números de teléfono diferentes para separar las transacciones personales de las profesionales. Esto facilita la gestión de sus cuentas y evita posibles confusiones a la hora de presentar la declaración de impuestos.

Además, si un autónomo utiliza Bizum como herramienta de cobro habitual con sus clientes, debe reportar esos ingresos de la misma manera que lo haría con cualquier otra forma de pago. No hacerlo puede dar lugar a sanciones por parte de Hacienda.

Bizum y el pago de alquileres

Uno de los usos comunes de Bizum es el pago del alquiler. Según el Real Decreto Legislativo 3/2004, cualquier renta recibida por el alquiler de una vivienda debe ser declarada como rendimiento de capital inmobiliario en la base imponible del IRPF. Esto incluye los pagos realizados a través de Bizum.

El procedimiento para declarar un alquiler pagado por Bizum es el mismo que para los pagos realizados por transferencia bancaria. La ventaja de utilizar Bizum es que todas las transacciones quedan registradas, lo que facilita la declaración de los ingresos por parte del arrendador. No declarar estos ingresos podría considerarse una infracción grave y acarrear sanciones económicas.

Pagos entre particulares: ¿Hay que declararlos?

Si utilizas Bizum para pagar una cena, devolver dinero a un amigo o comprar algo de manera esporádica, no tienes que preocuparte por declararlo a Hacienda. Estos movimientos son considerados habituales del día a día y no tienen un carácter laboral ni lucrativo.

Es importante entender que Hacienda no persigue los pagos entre particulares siempre que no superen el límite de los 10.000 euros anuales o no estén relacionados con actividades económicas. Por lo tanto, puedes seguir utilizando Bizum para saldar deudas personales con total tranquilidad.