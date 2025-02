Bizum internacional: ¿Es posible enviar o recibir dinero de España?

Bizum se ha convertido en una de las formas de pago más populares en España ya que permite realizar transferencias instantáneas entre particulares con solo usar el número de teléfono. Sin embargo, cuando se trata de pagos internacionales, surgen muchas dudas. ¿Es posible usar Bizum fuera de España? ¿Se pueden recibir pagos en el extranjero? ¿Qué ocurre si se cambia a un número de teléfono de otro país?

¿Se puede utilizar Bizum fuera de España?

Bizum es un servicio impulsado por la banca española y, en sus inicios, su uso estaba limitado a cuentas bancarias con IBAN español, es decir, aquellas que comienzan por "ES". Sin embargo, en los últimos años ha habido avances importantes en la expansión internacional de esta herramienta. Actualmente, los bancos de Andorra también han integrado Bizum en sus servicios, permitiendo a los usuarios con cuentas andorranas (cuyo IBAN empieza por "AD") realizar y recibir pagos mediante esta plataforma.

Esto significa que Bizum ya no es exclusivo de España, sino que también funciona en Andorra. No obstante, su uso sigue estando restringido a estos dos países y aún no es posible enviar dinero a otras cuentas bancarias de la zona euro a través de Bizum.

El número de teléfono no es un problema

Uno de los aspectos que genera más confusión entre los usuarios es el número de teléfono vinculado a Bizum. Al abrir una cuenta en un banco, es obligatorio asociar un número de teléfono para mayor seguridad, y este número se convierte en la referencia para realizar pagos con Bizum.

Aitana Solera

Afortunadamente, el número de teléfono no influye en la operatividad del servicio. Aunque el usuario tenga un número extranjero, podrá seguir utilizando Bizum siempre y cuando la cuenta bancaria vinculada sea española o andorrana.

Usar Bizum en el extranjero

Otra cuestión frecuente es qué ocurre si se recibe o se envía un Bizum mientras se está en el extranjero. En este caso, el servicio sigue funcionando sin problemas, ya que las compañías de telecomunicaciones incluyen el roaming en sus tarifas dentro de la zona euro. Esto permite que los usuarios mantengan su línea española y continúen operando con Bizum sin ningún coste adicional mientras viajan por Europa.

PI ESTUDIO

Por lo tanto, si un usuario está de vacaciones o viviendo temporalmente en otro país europeo, podrá seguir utilizando Bizum con normalidad para enviar y recibir dinero, siempre y cuando su cuenta bancaria sea española o andorrana.

El futuro de Bizum Internacional

Aunque actualmente Bizum solo está disponible en España y Andorra, la plataforma está trabajando en su expansión internacional. Su sistema se basa en el estándar SEPA, lo que significa que está preparado para operar con cuentas bancarias de otros países de la Unión Europea que acepten transferencias inmediatas en euros.

Una mujer utiliza la aplicación de Bizum en su teléfono móvil. / Europa Press

De hecho, Bizum ya ha establecido alianzas con sistemas de pago similares en otros países, como Bancomat Pay en Italia y MB WAY en Portugal. Estas colaboraciones buscan permitir pagos instantáneos entre usuarios de distintos países sin necesidad de cambiar de plataforma.

Al igual que en España, los límites de las transferencias con Bizum en pagos internacionales dependen de la entidad bancaria del usuario. Generalmente, los bancos establecen un límite diario y mensual para las transacciones, por lo que es recomendable consultar con la entidad correspondiente para conocer las restricciones específicas.