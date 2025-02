Las duras declaraciones de Gonzalo Bernardos sobre la subida del SMI: "No quiero que me haga trampas"

La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico. El aumento, que eleva la cuantía mensual de 1.134 euros a 1.184 euros en 14 pagas, supone un incremento de 50 euros al mes. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por algunos expertos, entre ellos el economista Gonzalo Bernardos, quien ha señalado una posible "trampa" en la aplicación del IRPF, que reduciría notablemente el impacto real de esta subida.

Durante su intervención en laSexta Xplica, Bernardos elogió la decisión del Gobierno de incrementar el salario mínimo, asegurando que en los últimos años los trabajadores que cobran el SMI han sido quienes más han mejorado su poder adquisitivo. Sin embargo, también criticó lo que considera una falta de coherencia en la política económica del Ejecutivo.

"Es una buena medida por parte de un Gobierno de izquierdas, pero no quiero que me haga trampas", afirmó el economista, refiriéndose al hecho de que, si no se adapta el mínimo exento del IRPF al nuevo salario mínimo, los trabajadores con SMI acabarán pagando impuestos que antes no tenían que abonar.

¿Por qué los trabajadores podrían perder parte de la subida?

El problema radica en el mínimo exento del IRPF, que actualmente está fijado en 15.876 euros anuales, es decir, el nivel del SMI del año anterior. Con la subida del salario mínimo hasta 16.576 euros anuales, los trabajadores que antes estaban exentos de pagar IRPF ahora verán cómo se les aplica una retención de aproximadamente el 1,81 % sobre la diferencia.

En términos prácticos, esto significa que, de los 50 euros adicionales que los trabajadores recibirán cada mes, unos 20 euros se destinarán a impuestos, dejando el incremento real en apenas 30 euros mensuales. En el cómputo anual, de los 700 euros de aumento, aproximadamente 300 euros irían a parar a Hacienda.

La crítica de Gonzalo Bernardos: "No puedes dar y quitar al mismo tiempo"

Para el economista, esta situación es contradictoria. "Si tienes una política decidida a mejorar el nivel de vida de las familias con menos ingresos, lo que tienes que hacer es que, por un lado, te doy, y por el otro, no te quito", afirmó en el programa de laSexta Xplica.

Según Bernardos, la solución más lógica sería adaptar el mínimo exento del IRPF al nuevo SMI, como se ha hecho en años anteriores. De esta manera, los trabajadores con salarios más bajos seguirían sin pagar IRPF y podrían beneficiarse de la subida en su totalidad.

El acuerdo para subir el salario mínimo fue alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. La reunión para cerrar esta subida tuvo que adelantarse tras la caída del decreto ómnibus en el Congreso, lo que dejó temporalmente a España sin una regulación actualizada del SMI.

Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que este incremento es un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de los trabajadores con ingresos más bajos. No obstante, la posible falta de adaptación del mínimo exento del IRPF ha generado un debate sobre la efectividad real de la medida.

A lo largo de los últimos años, siempre que ha habido una subida del salario mínimo, el mínimo exento del IRPF se ha ajustado para evitar que los trabajadores con SMI pasaran a pagar impuestos. Este año, sin embargo, aún no se ha confirmado si se aplicará el mismo criterio.

Los expertos creen que es probable que el Gobierno acabe actualizando este umbral para evitar que la subida del SMI se vea reducida por la tributación. De no hacerlo, el incremento salarial tendría un impacto menor del esperado y podría generar malestar entre los trabajadores afectados.