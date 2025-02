No te hagas ilusiones con la reducción de la jornada laboral: aún no se ha aprobado definitivamente

Seguro que ya has escuchado más de una vez que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales por fin había sido aprobada. Sin embargo, aunque este es un paso importante, la realidad es que todavía no es definitiva ni entrará en vigor en los próximos días. Lo que se ha aprobado hasta ahora es el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, pero este texto aún debe pasar por el Congreso de los Diputados y conseguir una mayoría parlamentaria antes de convertirse en ley.

Esto significa que, por el momento, la jornada laboral sigue siendo de 40 horas semanales, y no hay una fecha exacta para que la reducción entre en vigor. Como ya hemos visto en ocasiones anteriores con otras reformas, todo dependerá de si los partidos políticos llegan a un acuerdo en el Congreso.

El hecho de que el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta no significa que la medida entre en vigor automáticamente. Se trata solo de un primer paso dentro de un proceso legislativo que puede alargarse semanas o incluso meses.

El siguiente paso es llevar el texto al Congreso de los Diputados, donde los distintos grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas y modificaciones. En este punto, el Gobierno deberá negociar con los partidos políticos para conseguir una mayoría que permita aprobar la reforma sin cambios o con las modificaciones que sean necesarias.

El Gobierno necesitará una mayoría parlamentaria para aprobar la reforma de la jornada laboral. Sin embargo, en el actual escenario político, esto no es algo sencillo. Ya hemos visto recientemente lo que ha ocurrido con el decreto ómnibus o la reforma de las pensiones, donde las diferencias entre los partidos han complicado su aprobación.

La rebaja de la jornada laboral centra el debate político en España / Europa Press

No podemos olvidar que algunos socios del Ejecutivo ya han mostrado dudas sobre esta reforma. Esto significa que es posible que la jornada laboral no se apruebe tal y como está redactada actualmente, sino que sufra modificaciones para adaptarse a las exigencias de otros grupos políticos.

¿Se aprobará la reducción de la jornada laboral?

Por ahora, no hay una respuesta clara. Aunque la intención del Gobierno es que la medida entre en vigor antes del 31 de diciembre, todo depende del resultado de las negociaciones en el Congreso. Si no hay acuerdo, la reforma podría retrasarse, modificarse o incluso no aprobarse.

Lo que sí está claro es que, hasta que el Congreso no dé su visto bueno definitivo, la jornada laboral seguirá siendo de 40 horas semanales. Por lo tanto, es importante no dar por hecho algo que aún no se ha concretado oficialmente.

¿Cuándo podría entrar en vigor la reducción de jornada?

Si la reforma es aprobada en el Congreso sin grandes cambios, el Gobierno confía en que la reducción de la jornada laboral pueda aplicarse antes de que termine el año. Sin embargo, esto dependerá del tiempo que tarden en completarse todos los trámites parlamentarios.

La reducción de la jornada laboral aún no se ha aprobado definitivamente. / pixabay.

Incluso si se aprueba la reforma, las empresas necesitarán un periodo de adaptación para reorganizar los horarios y ajustarse a la nueva jornada de 37,5 horas semanales. En otras palabras, aunque la ley se apruebe, es probable que haya un margen de tiempo para que las empresas puedan aplicarla correctamente.

Posibles modificaciones en la reforma

Hasta ahora, el Gobierno ha planteado que la jornada laboral se reduzca a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, permitiendo que los trabajadores a jornada completa salgan media hora antes cada día. Además, los empleados a tiempo parcial podrán elegir entre trabajar menos horas o mantener su horario actual con un aumento de sueldo proporcional.

No obstante, todo esto podría cambiar en el Congreso si algún socio del Gobierno exige modificaciones en el texto para dar su apoyo. Es posible que se introduzcan ajustes en la forma de aplicación, en los sectores afectados o en el periodo de adaptación. Por ello, hasta que la ley no sea definitiva, no se puede asegurar con exactitud cómo quedará la reducción de la jornada laboral.