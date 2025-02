Este es el único requisito a los trabajadores en excedencia voluntaria para volver a la empresa

La excedencia voluntaria es un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores, que permite a los empleados suspender su relación laboral con la empresa por un período determinado, sin que esta tenga la obligación de reservarles su puesto de trabajo. Sin embargo, la reincorporación tras este periodo ha sido objeto de debate en los tribunales, y recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aclarado un aspecto clave: el reingreso del trabajador solo es posible si existe una vacante de igual o similar categoría en la empresa.

En una sentencia del 10 de enero de 2024, el TSJM ha ratificado que el derecho de reingreso tras una excedencia voluntaria no es absoluto, sino que está condicionado a la existencia de un puesto disponible. En caso de no haber vacantes, el trabajador deberá esperar hasta que se genere una oportunidad dentro de la empresa.

Condiciones para solicitar la excedencia voluntaria

Los trabajadores con más de un año de antigüedad en la empresa pueden solicitar una excedencia voluntaria por un período mínimo de cuatro meses y un máximo de cinco años. Para ello, deben comunicar su intención con antelación y, al menos quince días antes de finalizar la excedencia, solicitar formalmente su reincorporación.

Durante este periodo, la empresa tiene la potestad de cubrir el puesto vacante de distintas formas:

Contratando a un nuevo trabajador. Reasignando las funciones a otros empleados. Amortizando el puesto, es decir, eliminándolo de la estructura organizativa.

Esto significa que, al finalizar la excedencia, la reincorporación no está garantizada, ya que depende de que exista un puesto vacante en la misma o similar categoría.

El derecho de reingreso: una expectativa, no una garantía

El TSJM ha dejado claro en su fallo que el derecho de reingreso del trabajador en excedencia es potencial o expectante, lo que significa que no puede ejercerse de manera inmediata si no hay vacantes disponibles. En otras palabras, el trabajador no puede exigir reincorporarse de forma automática al manifestar su intención de volver a la empresa.

Este matiz es crucial, ya que muchos empleados asumen que, al finalizar su excedencia, tienen derecho a recuperar su puesto anterior de manera inmediata, cuando en realidad solo poseen un derecho preferente de reingreso si existe una vacante.

¿Cuándo se considera despido?

Uno de los puntos clave de la sentencia del TSJM es que la negativa de la empresa a reincorporar a un trabajador en excedencia no equivale a un despido, siempre que se deba a la falta de vacantes. Sin embargo, hay situaciones en las que sí podría considerarse un despido improcedente o incluso nulo:

Si la empresa contrata a otra persona para un puesto de igual o similar categoría, ignorando el derecho preferente del trabajador excedente. Si la empresa niega el derecho expectante de reincorporación, aun cuando exista una vacante adecuada. Si la negativa al reingreso se debe a motivos discriminatorios (edad, conciliación, maternidad, etc.).

En cualquiera de estos casos, el trabajador puede interponer una demanda por despido ante los tribunales, lo que podría derivar en una indemnización o incluso en la obligación de la empresa de readmitirlo.

Consecuencias legales para las empresas

Si un tribunal determina que el trabajador ha sido despedido de manera improcedente, la empresa se enfrentará a dos posibles consecuencias:

Readmitir al trabajador en su puesto de trabajo.

Pagar una indemnización, cuyo importe varía según la antigüedad y el salario del empleado.

Si el despido se considera nulo, por estar basado en motivos discriminatorios o en vulneración de derechos fundamentales, la empresa estará obligada a reincorporar al trabajador de manera inmediata, además de abonar los salarios dejados de percibir.

¿Cómo deben proceder las empresas y los trabajadores?

Para evitar conflictos y posibles demandas, es fundamental que tanto los trabajadores como las empresas conozcan sus derechos y obligaciones en materia de excedencia voluntaria.

Para los trabajadores:

Solicitar la excedencia siguiendo los plazos establecidos en la legislación y el convenio colectivo.

Notificar con antelación su intención de reincorporarse.

Tener en cuenta que el reingreso no es inmediato y dependerá de la existencia de vacantes.

Para las empresas: