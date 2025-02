Lo que debes hacer si te dan el alta médica y no estás bien: 3 pasos básicos

Recibir el alta médica después de una baja laboral prolongada no siempre significa que estés completamente recuperado. Muchas personas asumen que, al obtener el alta, sus problemas de salud han desaparecido por completo, pero la realidad es que en algunos casos las lesiones o enfermedades pueden ser crónicas o permanentes. Si te encuentras en esta situación, es fundamental que sepas cómo actuar correctamente para proteger tus derechos laborales y evitar problemas con tu empresa.

Es un error pensar que la única opción es impugnar el alta médica. Si tus lesiones son permanentes, lo más adecuado no es prolongar la baja médica innecesariamente, sino valorar si puedes solicitar una incapacidad permanente. Además, existen medidas que puedes tomar para facilitar tu reincorporación y asegurarte de que tu empresa respeta tus limitaciones de salud. A continuación, te explicamos los tres pasos esenciales que debes seguir si te dan el alta médica y aún no estás completamente recuperado.

1. No impugnes el alta médica si tus lesiones son permanentes

Si te han dado el alta médica y sigues teniendo problemas de salud, impugnar el alta no siempre es la mejor opción. Muchas personas creen que deben seguir de baja médica porque aún tienen dolores, molestias o limitaciones, pero la realidad es que la baja no se otorga hasta que estés completamente curado, sino hasta que tu situación sea estable y ya no se puedan esperar mejoras significativas.

Si tus lesiones o enfermedades son crónicas o permanentes, prolongar la baja solo retrasa el problema sin ofrecer una solución real. En estos casos, lo más recomendable es valorar la posibilidad de solicitar una incapacidad permanente, ya que esto te permitirá acceder a una pensión y dejar de depender de bajas médicas temporales.

2. Solicita las vacaciones pendientes antes de reincorporarte

Aunque hayas estado de baja médica, sigues generando días de vacaciones como cualquier otro trabajador. Por lo tanto, antes de reincorporarte a tu puesto, puedes solicitar las vacaciones que tengas acumuladas.

Esto no es obligatorio para la empresa, pero si te las conceden, tendrás más tiempo para recuperarte y organizar los siguientes pasos, como la solicitud de una adaptación del puesto de trabajo. Además, te permitirá reincorporarte de manera más progresiva, evitando un cambio brusco después de una larga ausencia.

3. Pide una adaptación de tu puesto de trabajo

Uno de los pasos más importantes que debes seguir es solicitar una adaptación de tu puesto de trabajo. Después de una baja prolongada, la empresa está obligada a realizarte una revisión médica para valorar si puedes desempeñar tu labor en las mismas condiciones o si es necesario hacer ajustes en tus funciones o en el entorno laboral.

Si tienes limitaciones físicas o psicológicas, puedes pedir que se realicen cambios en tu puesto para que tu trabajo sea más adecuado a tu estado de salud. Algunas adaptaciones pueden incluir:

Reducción de esfuerzo físico.

Cambio de tareas dentro de la empresa.

Uso de herramientas o mobiliario ergonómico.

Posibilidad de teletrabajo en casos específicos.

Solicita esta adaptación por escrito a tu empresa, y si se niegan a hacerla, puedes acudir a la Inspección de Trabajo o consultar con un abogado laboralista para defender tus derechos.

¿Qué pasa si no puedes seguir trabajando?

Si, a pesar de la reincorporación y la adaptación del puesto, sigues sin poder desempeñar tu trabajo debido a tus problemas de salud, la empresa puede despedirte por ineptitud sobrevenida. Esto significa que, si no puedes realizar tus tareas, podrán finalizar tu contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 meses.

En este caso, es importante que antes de llegar a ese punto, valores la posibilidad de solicitar una incapacidad permanente, si tus enfermedades son irreversibles y te impiden trabajar. Dependiendo del grado de incapacidad que te concedan, podrías acceder a una pensión que te permita sustituir tu salario.