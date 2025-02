Excedencia voluntaria: el error que podría dejarte sin trabajo

Pedir una excedencia voluntaria puede parecer una gran idea para tomarse un respiro o probar un nuevo empleo sin perder el vínculo con la empresa. Sin embargo, la realidad es que no siempre es tan sencilla como parece. ¿Sabías que tu empresa no está obligada a readmitirte si no hay vacantes? Descubre todo lo que necesitas saber antes de tomar esta decisión.

No, no puedes volver cuando quieras

Uno de los mitos más extendidos sobre la excedencia voluntaria es que el trabajador puede regresar en cualquier momento. La realidad es diferente: solo podrás reincorporarte si la empresa tiene una vacante de igual o similar categoría. Esto significa que puedes quedar en un limbo laboral si la compañía decide no ofrecerte una plaza disponible.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dejado claro en una reciente sentencia que el derecho de reingreso no es incondicional, sino solo una expectativa sujeta a la disponibilidad de puestos en la empresa. Esto significa que, si no hay vacantes cuando pidas volver, deberás esperar sin garantía de reincorporación inmediata.

Aitana Solera

¿Cómo afecta esto a los trabajadores en excedencia voluntaria?

La situación puede complicarse si la empresa decide no ofrecerte una vacante, incluso si en realidad sí existe. Algunas compañías pueden retrasar este proceso, omitir información o directamente no comunicar la existencia de puestos libres, dejando a los trabajadores en una posición incierta.

Si sospechas que esto ocurre, tienes la posibilidad de acudir a los tribunales para demostrar que hay vacantes y reclamar tu reingreso. Sin embargo, este proceso judicial puede ser largo y complejo, por lo que es recomendable valorar todas las opciones antes de solicitar una excedencia voluntaria.

¿Cuánto tiempo puede durar la excedencia voluntaria por interés particular?

Los trabajadores con más de un año de antigüedad pueden pedir una excedencia voluntaria por un período de entre cuatro meses y cinco años. Para regresar, deben solicitar el reingreso al menos 15 días antes de la finalización del plazo. Sin embargo, como mencionamos antes, esto no garantiza la reincorporación inmediata.

¿Cuándo se considera un despido?

El hecho de que una empresa no readmita a un trabajador en excedencia voluntaria no se considera despido. No obstante, si la compañía contrata a otra persona para el mismo puesto y no informa al trabajador excedente, esto sí podría considerarse un despido improcedente y dar lugar a una demanda judicial.

Las empresas tienen la obligación de respetar el derecho expectante de reincorporación, pero no siempre lo hacen. En estos casos, el trabajador puede impugnar su despido y, en algunos casos, si se demuestra discriminación, este podría considerarse nulo.

Antes de pedir una excedencia voluntaria, valora bien los riesgos

Si bien la excedencia voluntaria puede ser útil para explorar nuevas oportunidades laborales o tomarse un descanso, es fundamental conocer todos sus riesgos. La falta de garantía de reincorporación y la posible incertidumbre laboral son aspectos que deben tenerse en cuenta antes de tomar esta decisión, tal y como explica el abogado laboralista @juanmalorentelaboralista en su vídeo publicado en TikTok.

Si estás considerando esta opción, consulta con expertos en derecho laboral para asegurarte de comprender completamente tus derechos y obligaciones.