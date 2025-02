Mucho ojo con Bizum: Hacienda investiga el dinero recibido a partir de esta cantidad

El Bizum se ha convertido en una forma muy común para los pagos en España. Si vas a cenar con unos amigos, si tienes que pagar un regalo entre varios conocidos o si un compañero no tiene dinero en efectivo para el café y te lo paga a través del móvil, lo cierto es que esta plataforma es usada por muchos a diario. Y es que Bizum permite realizar transferencias instantáneas entre particulares y empresas, facilitando desde pequeñas transacciones entre amigos hasta el cobro de servicios profesionales.

Sin embargo, este método de pago no pasa desapercibido para la Agencia Tributaria. Hacienda supervisa los movimientos realizados a través de Bizum, especialmente cuando superan ciertos límites o tienen un carácter comercial.

Hacienda y Bizum

Aunque algunos piensan que los ingresos obtenidos por Bizum no están sujetos a impuestos, la realidad es diferente. Según la normativa vigente, los contribuyentes que reciban más de 10.000 euros anuales a través de Bizum están obligados a incluir esta cantidad en su declaración de la renta. Sin embargo, el umbral de los 10.000 euros no es el único indicador que puede atraer la atención de Hacienda.

Los ingresos obtenidos mediante Bizum deben ser declarados si tienen un origen profesional o económico, independientemente de la cantidad recibida. Por ejemplo, no es necesario reportar un pago puntual a un amigo por una cena, pero sí hay que declarar los ingresos recurrentes que provienen de actividades como el cobro de servicios, alquileres o ventas de productos. Hacienda distingue claramente entre movimientos personales y transacciones con fines lucrativos, y este detalle es clave para evitar sanciones.

Bizum entre amigos: ¿Hacienda los supervisa?

Si utilizas Bizum para cosas personales, como pagar una cena, devolver dinero a un amigo o comprar algo de manera puntual, en general no tienes que preocuparte. Estos movimientos son considerados habituales en el día a día y no tienen un carácter lucrativo.

Hacienda no investiga los pagos entre particulares siempre que no superen el límite de 10.000 euros anuales y no estén vinculados a actividades económicas. Por lo tanto, puedes usar Bizum para saldar deudas personales o compartir gastos con total tranquilidad.

¿Qué pasa si no declaras los Bizum?

La Agencia Tributaria puede sancionar a quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales. Según la Ley General Tributaria (Ley 58/2003), el incumplimiento de declarar ingresos puede acarrear multas que van desde 600 euros hasta el 50% del importe no declarado, dependiendo de la gravedad de la infracción.

No declarar los ingresos obtenidos por Bizum, especialmente aquellos relacionados con actividades profesionales o económicas, puede ser considerado una infracción grave. Por esta razón, es crucial mantener un registro claro de las transacciones realizadas a través de esta plataforma.

Casos particupares del uso de Bizum: autónomos y alquileres

Autónomos y Bizum

Para los trabajadores autónomos, Hacienda aplica una normativa más estricta en lo que respecta a los ingresos. Según la Ley del IRPF (Artículo 27) y el Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007), todos los ingresos derivados de actividades económicas deben ser declarados, sin importar si se reciben mediante transferencia bancaria, efectivo o Bizum.

Hacienda investiga el dinero recibido por Bizum a partir de cierta cantidad. / Europa Press

Los expertos recomiendan a los autónomos utilizar un número de teléfono exclusivo para las transacciones profesionales. Esto permite separar las operaciones personales de las laborales, simplificando la gestión fiscal y reduciendo las probabilidades de errores en la declaración.

Bizum y el pago de alquileres

El pago del alquiler es otro de los usos comunes de Bizum que está sujeto a regulación fiscal. Según el Real Decreto Legislativo 3/2004, cualquier renta obtenida por el alquiler de una vivienda debe ser declarada como rendimiento de capital inmobiliario en la base imponible del IRPF. Esto incluye los pagos realizados mediante Bizum.

PI ESTUDIO

La ventaja de utilizar Bizum en estos casos es que las transacciones quedan registradas de forma automática, lo que facilita tanto la declaración del arrendador como el seguimiento por parte de Hacienda.

Cómo evitar problemas con Hacienda por usar Bizum

Para evitar problemas relacionadas con Bizum, es importante seguir estas recomendaciones: