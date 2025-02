¿Cuándo se puede acceder al borrador de la declaración de la renta?

Cada año, los contribuyentes en España deben cumplir con la obligación de presentar la declaración de la renta, un trámite que permite regularizar su situación con la Agencia Tributaria. Sin embargo, muchos ciudadanos esperan con interés la publicación del borrador de la renta, un documento que les facilita el proceso al incluir gran parte de la información fiscal ya completada.

A pesar de que el plazo oficial para presentar la renta de 2024 (correspondiente al ejercicio fiscal de 2023) no se abre hasta el 2 de abril, algunos contribuyentes buscan anticiparse y conocer cuánto tendrán que pagar o si, por el contrario, recibirán una devolución. No obstante, aún no se puede acceder al borrador de la declaración, aunque sí es posible realizar una simulación para hacerse una idea aproximada del resultado.

Simulador de la renta: qué es y cómo funciona

Antes de que comience el plazo oficial para la declaración de la renta, la Agencia Tributaria pone a disposición de los ciudadanos un simulador de la renta. Este simulador permite calcular un resultado aproximado de la declaración, pero no tiene validez oficial y no sustituye al borrador que se podrá consultar más adelante.

El simulador disponible actualmente corresponde a la renta de 2023, pero como no ha habido grandes cambios fiscales entre 2023 y 2024, puede servir de referencia para estimar el resultado de la próxima declaración. Es importante recalcar que los datos obtenidos en la simulación no son definitivos y pueden variar cuando se acceda al borrador real.

Diferencias entre el simulador y el borrador de la renta

El principal problema del simulador es que todas las casillas aparecen vacías, por lo que el contribuyente debe rellenarlas manualmente con su información personal y económica. Esto implica introducir datos como los rendimientos del trabajo, las cotizaciones a la Seguridad Social, las retenciones de IRPF, ingresos por alquileres, aportaciones a planes de pensiones y otros conceptos relevantes.

Este proceso puede llevar bastante tiempo y requiere que el usuario tenga a mano toda la documentación necesaria para ingresar los datos correctamente. En cambio, cuando se publique el borrador oficial, este ya incluirá los datos fiscales recopilados por Hacienda, facilitando la presentación de la declaración.

Cómo acceder al simulador de la renta

Para utilizar el simulador, no es necesario identificarse con certificado digital, Cl@ve PIN o DNI electrónico. Cualquier persona puede acceder simplemente buscando en Google "simulador renta 2023" y seleccionando la opción correspondiente en la página web de la Agencia Tributaria.

El simulador guía paso a paso al usuario para completar los datos necesarios y calcular si la declaración resultará a pagar o a devolver. Aunque el resultado no es definitivo, puede ayudar a planificar mejor el pago de impuestos o a detectar posibles deducciones que se pueden aplicar.

Cuándo se podrá acceder al borrador oficial de la renta

El borrador oficial de la declaración de la renta estará disponible a partir del 2 de abril de 2025, cuando se abra el plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. A diferencia del simulador, el borrador se podrá consultar en el portal de la Agencia Tributaria, y en él aparecerán reflejados todos los datos fiscales recopilados por Hacienda.

Archivo - Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2022, en la Administración de Hacienda de Montalbán, a 1 de junio de 2023, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Para acceder al borrador, sí será necesario identificarse con Cl@ve PIN, certificado digital o referencia. Una vez disponible, los contribuyentes podrán revisar la información, modificarla si es necesario y presentarla directamente si están conformes con los datos proporcionados.

Qué datos fiscales se pueden consultar antes del 2 de abril

Aunque el borrador no estará disponible hasta abril, los contribuyentes sí pueden acceder antes a sus datos fiscales a través de la página de la Agencia Tributaria. Estos datos incluyen:

Rendimientos del trabajo : ingresos obtenidos en el año fiscal por actividad laboral.

: ingresos obtenidos en el año fiscal por actividad laboral. Retenciones de IRPF : cantidades descontadas en la nómina o en otros ingresos sujetos a retención.

: cantidades descontadas en la nómina o en otros ingresos sujetos a retención. Cotizaciones a la Seguridad Social : aportaciones realizadas como trabajador por cuenta ajena o autónomo.

: aportaciones realizadas como trabajador por cuenta ajena o autónomo. Prestaciones por desempleo : si se ha cobrado el paro o cualquier otra ayuda.

: si se ha cobrado el paro o cualquier otra ayuda. Ingresos por alquileres o inversiones: si se han percibido rendimientos de capital inmobiliario o mobiliario.

Estos datos son clave para realizar la simulación con mayor precisión y para asegurarse de que el borrador oficial será correcto cuando se publique.