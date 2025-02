¿Cuándo hay que avisar al inquilino si vas a vender un piso alquilado?

El mercado inmobiliario sigue ofreciendo múltiples oportunidades de inversión, y una de las más comunes en España es el alquiler de una vivienda como fuente de ingresos adicionales. Muchos propietarios alquilan sus segundas residencias o pisos vacíos para cubrir gastos como la hipoteca o simplemente para mejorar su economía. Sin embargo, no todos los arrendadores tienen experiencias positivas, ya que pueden surgir problemas como impagos, ocupaciones o conflictos con los inquilinos. Ante estas dificultades, algunos propietarios optan por vender la vivienda, lo que plantea una cuestión importante: ¿cuándo y cómo hay que informar al inquilino sobre la venta del piso?

¿Es posible vender un piso con inquilinos dentro?

Sí, un propietario tiene derecho a vender su vivienda aunque esté alquilada. No es obligatorio esperar a que termine el contrato de arrendamiento para poder vender el inmueble. Sin embargo, este proceso debe llevarse a cabo respetando los derechos del inquilino, según establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En estos casos, el inquilino tiene prioridad para comprar la vivienda antes que cualquier otra persona, siempre que desee ejercer su derecho de tanteo.

Notificación obligatoria al inquilino

El propietario debe informar al inquilino por escrito sobre su intención de vender la vivienda. En esta notificación, deben incluirse detalles como la fecha, los datos del contrato de alquiler y las condiciones de la venta, incluyendo el precio y la situación registral del inmueble. Según el artículo 25 de la LAU, una vez recibida esta notificación, el inquilino tiene un plazo de 30 días naturales para decidir si quiere comprar la vivienda ejerciendo su derecho de tanteo.

¿Qué ocurre si el inquilino no quiere comprar el piso?

Si el inquilino no responde dentro del plazo de 30 días o renuncia expresamente a la compra, el propietario queda en libertad para vender el piso a cualquier otro comprador. Sin embargo, la venta no implica la expulsión del inquilino, ya que el contrato de alquiler debe mantenerse hasta su vencimiento, incluso si hay un cambio de propietario.

¿Con cuánto tiempo hay que avisar a un inquilino si quieres vender una casa alquilada? / EUROPA PRESS - Archivo

En estos casos, el nuevo dueño del inmueble asume el contrato de alquiler en las mismas condiciones en las que fue firmado. Por este motivo, algunos propietarios intentan negociar con los inquilinos para que abandonen la vivienda antes de tiempo, ofreciéndoles una compensación económica a modo de indemnización.

¿Se puede echar a un inquilino por vender la vivienda?

No. La venta del piso no anula el contrato de alquiler, por lo que el inquilino puede continuar viviendo en la vivienda hasta que finalice el acuerdo pactado. Solo en caso de que el contrato incluya una cláusula específica que permita la resolución anticipada por venta, el propietario podría solicitar la salida del inquilino, aunque esto no es habitual.

Una alternativa es vender la vivienda a un inversor interesado en continuar con el alquiler. Muchos compradores buscan inmuebles ya arrendados para obtener rentabilidad de manera inmediata, lo que facilita la venta sin necesidad de interrumpir el contrato del inquilino.