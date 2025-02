Estas son las dos cosas a las que puedes negarte con un rotundo "no" en el trabajo

Cuando empezamos en el mundo laboral, es fácil caer en la falsa creencia de que el jefe tiene siempre la razón y que debemos acatar todas sus órdenes sin rechistar. Sin embargo, el experto en derecho laboral Juanma Lorente ha aclarado en un reciente vídeo de TikTok que existen dos situaciones en las que los empleados tienen todo el derecho de negarse ante su superior.

Conocer estos derechos puede ser clave para evitar abusos y protegernos en el entorno de trabajo así que lee más abajo y ten estas cosas en cuenta:

1. Las horas extras son siempre voluntarias

Uno de los errores más comunes es pensar que las horas extra son una obligación. Sin embargo, según la legislación laboral vigente, las horas extraordinarias son completamente voluntarias, salvo en circunstancias muy específicas reguladas por convenio o acuerdo previo. Es decir, si tu jefe te exige hacer horas extras y no quieres o no puedes, tienes todo el derecho a negarte sin que esto suponga un motivo de sanción o despido.

Lorente aconseja que, en caso de que un superior insista en obligarte a realizar estas horas de más, dejes constancia de tu negativa. Esto se puede hacer a través de un mensaje escrito, un correo electrónico o incluso, si la situación lo requiere, grabando la conversación. Documentar la situación puede servir como prueba en caso de que haya represalias posteriores.

2. No puedes operar maquinaria sin la formación adecuada

Otra situación en la que puedes decir un "no" rotundo a tu jefe es si te exige manejar maquinaria sin haber recibido la formación en prevención de riesgos laborales correspondiente. Este punto es especialmente relevante en sectores como la construcción, la industria o la logística, donde el uso de maquinaria pesada es frecuente.

La ley es clara en este aspecto: ningún trabajador puede ser obligado a operar una máquina sin la capacitación adecuada, ya que esto pone en riesgo su seguridad y la de los demás. En caso de que tu jefe te insista en manejar una máquina sin haber recibido la formación pertinente, puedes negarte sin temor a represalias, ya que la normativa de prevención de riesgos laborales te respalda.

Al igual que en el caso de las horas extras, si te encuentras en esta situación, es recomendable dejar constancia de que tu jefe te ha hecho esa petición. Puedes hacerlo por escrito o solicitando la confirmación de tu negativa por parte de algún testigo dentro de la empresa.

Conocer tus derechos te protege

El desconocimiento de la legislación laboral puede hacer que muchos empleados acepten condiciones injustas o incluso peligrosas. Por eso, es fundamental informarse sobre los derechos laborales y no dudar en ejercerlos cuando sea necesario. Como explica Juanma Lorente, decir "no" en estas situaciones no solo es legítimo, sino que además puede evitar futuros problemas tanto para el trabajador como para la empresa.

Si alguna vez te encuentras en una de estas dos circunstancias, recuerda que la ley está de tu lado. Y, ante cualquier duda, siempre es recomendable acudir a un profesional en derecho laboral para recibir el mejor asesoramiento posible.