Hasta 3.000 euros de ayuda para modernizar tu negocio: así es el kit digital para autónomos

El plazo para solicitar la ayuda del Kit Digital para autónomos está llegando a su fin. Hasta el 31 de octubre de 2024, los trabajadores por cuenta propia pueden acceder a una subvención de 3.000 euros procedentes de los fondos europeos, destinada a la digitalización de sus negocios. Sin embargo, antes de pedirla, es fundamental tener claro cómo funciona esta ayuda y qué compromisos conlleva.

Si eres autónomo y no estás seguro de si esta ayuda es para ti, lo mejor es no solicitarla. Existen dudas frecuentes sobre si hay que devolver el dinero, si realmente es rentable o si puede suponer una carga fiscal en el futuro. En ese caso, es preferible dejar que otros autónomos que sí vayan a aprovecharla puedan beneficiarse de ella. Pero, si entiendes bien su funcionamiento y estás seguro de que la utilizarás correctamente, entonces no dudes en pedirla, ya que es una subvención a fondo perdido que puede ayudar a mejorar tu negocio.

¿El Kit Digital hay que devolverlo?

No, el Kit Digital no es un préstamo ni un adelanto que haya que devolver. Se trata de una subvención de la Unión Europea para impulsar la digitalización de autónomos y pymes. Si la solicitas y te la conceden, pero finalmente no la gastas, no ocurre nada, simplemente se pierde la oportunidad de utilizarla, pero no tendrás que reembolsar nada.

Lo más importante es saber que la ayuda solo se utiliza para contratar servicios digitales a través de los agentes digitalizadores autorizados, como la creación de una página web, la mejora del comercio electrónico o la implementación de soluciones de ciberseguridad. No se recibe el dinero en la cuenta bancaria, sino que la subvención cubre directamente los servicios contratados.

¿Qué pasa con el IVA del Kit Digital?

Un aspecto clave que muchos autónomos desconocen es que, aunque la ayuda cubre hasta 3.000 euros, el IVA lo debe pagar el beneficiario. Sin embargo, este impuesto es deducible en las declaraciones trimestrales, por lo que lo que pagues de IVA, lo recuperarás posteriormente.

Por ejemplo, si utilizas los 3.000 euros de ayuda en un servicio digital, la factura incluirá el IVA correspondiente (21 % en la mayoría de los casos). Este importe debes pagarlo al agente digitalizador, pero luego podrás descontarlo en tus declaraciones trimestrales, haciendo que el coste real sea prácticamente nulo.

Compromiso de mantenerse como autónomo durante 12 meses

Otro punto fundamental es que, tras disfrutar del Kit Digital, debes mantener tu actividad como autónomo durante al menos 12 meses. Esto significa que, si prevés que en poco tiempo vas a cerrar tu negocio o estás al borde de la quiebra, es mejor no solicitar la ayuda.

Cómo pedir el kit digital para autónomos. / Freepik | FDV

Si un autónomo cesa su actividad antes de cumplir un año tras haber recibido el Kit Digital, podría enfrentarse a problemas con la Administración.

Plazo hasta el 31 de octubre

Aunque la convocatoria del Kit Digital para autónomos finaliza oficialmente el 31 de octubre de 2024, es recomendable no esperar hasta el último momento para pedirlo. El proceso de tramitación no es inmediato y puede tardar aproximadamente un mes en resolverse.

Si se solicita con poco margen antes de la fecha límite, se corre el riesgo de que no llegue a procesarse a tiempo o de que haya algún problema que impida su aprobación. Por ello, lo mejor es hacer la solicitud lo antes posible para asegurarse de que se recibe la ayuda.

Impacto en la declaración de la renta: cómo tributa el Kit Digital

Aunque el Kit Digital es una subvención y cuenta como un ingreso a efectos fiscales, en la práctica no supone una carga adicional en la declaración de la renta. ¿Por qué? Porque el autónomo recibe una factura del agente digitalizador, lo que significa que ese ingreso queda compensado con el gasto correspondiente.

En términos fiscales, el Kit Digital no genera un beneficio neto para el autónomo, sino que se trata de una ayuda destinada a cubrir un gasto. Por lo tanto, no hay que preocuparse por un impacto negativo en la renta.

Conclusión: solicita el Kit Digital solo si lo tienes claro

El Kit Digital es una gran oportunidad para los autónomos que desean mejorar la digitalización de su negocio sin asumir un coste directo. Sin embargo, antes de solicitarlo, es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos:

No es necesario devolver la ayuda. Si la solicitas y no la usas, simplemente se pierde, pero no tendrás que reembolsar nada. El IVA debe pagarse, pero luego se deduce en la declaración trimestral, por lo que el coste real es nulo. Debes mantener tu actividad como autónomo durante 12 meses tras recibir la ayuda. Si prevés cerrar el negocio, es mejor no pedirla. El plazo finaliza el 31 de octubre de 2024, pero es recomendable solicitarla cuanto antes para evitar problemas con la tramitación. En la declaración de la renta, la ayuda se compensa con el gasto de la factura recibida, por lo que no genera una carga fiscal adicional.

Si eres autónomo y tienes claro cómo funciona esta ayuda, aprovéchala.