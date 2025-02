¿Dónde es festivo el 28 de febrero este año?

Este 2025 tiene varios días festivos en España, algunos de carácter nacional y otros específicos de cada comunidad autónoma e incluso locales. Ahora es momento de repasar los festivos que aún están por celebrarse en la ciudad de Alicante y en otras regiones de España.

En Alicante, los días festivos aún por disfrutar incluyen el 19 de marzo, Día del Padre; el 18 de abril, Viernes Santo; el 21 de abril, Lunes de Pascua; el 1 de mayo, Día de los Trabajadores; el 23 y 24 de junio, correspondientes a las Hogueras y al día de San Juan, respectivamente; además del 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen. Más adelante en el año, también serán festivos el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos; el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, Navidad.

Sin embargo, hay una fecha que destaca en el calendario de los escolares alicantinos: el 28 de febrero, día en el que no habrá clase en los colegios de la ciudad de Alicante. Además, este día también es festivo en Andalucía. Y es que esta fecha, que pone fin al mes más corto del año, es el Día de Andalucía, una jornada en la que se conmemora el referéndum de 1980 que permitió a esta región alcanzar su autonomía dentro del marco constitucional español. Aunque no es festivo en Alicante ni en el resto de España, sí es un día de gran importancia para los andaluces, que lo celebran con orgullo y numerosas actividades.

El 28 de febrero: Día de Andalucía

El Día de Andalucía no es solo un día libre en el calendario laboral, sino una fecha con gran significado histórico y social. En 1980, los ciudadanos andaluces acudieron a las urnas en un referéndum que consolidó su autonomía, permitiendo que la comunidad obtuviera competencias propias y fuera reconocida como una región con identidad histórica dentro de España.

Celebración en Elche del Día de Andalucía, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Desde entonces, cada 28 de febrero, Andalucía se viste de verde y blanco para celebrar su identidad. Se organizan múltiples actividades en todos los municipios, desde izadas de banderas hasta conciertos, eventos gastronómicos y actos institucionales en los que se recuerda el esfuerzo que llevó a la región a obtener su autogobierno.

¿Se celebra en otras comunidades?

A diferencia de otros festivos nacionales, el 28 de febrero es exclusivo de Andalucía. En el resto de España, esta jornada es laborable y no se considera festivo autonómico ni nacional. Esto significa que solo los andaluces podrán disfrutar de este puente en 2025, mientras que otras comunidades deberán esperar a la llegada de Semana Santa, que ese año se celebrará más tarde de lo habitual.

Las imágenes del Carnaval en la Rambla de Alicante / Jose Navarro

Una excepción es la ciudad de Alicante. Aquí, aunque el 28 de febrero no es festivo general, sí es un día sin clases en los colegios. Se trata del tercer día no lectivo aprobado por el Consejo Escolar Municipal, coincidiendo con el Viernes de Carnaval. Esto significa que los niños y jóvenes alicantinos no tendrán clase, aunque la mayoría de los padres deberán trabajar, lo que implica que muchas familias deberán organizarse para el cuidado de los más pequeños.

El 28 de febrero es una fecha marcada en rojo en el calendario de casi nueve millones de andaluces, que celebran el aniversario de su autonomía. En 2025, al caer en viernes, permitirá a los ciudadanos disfrutar de un puente de tres días. Mientras tanto, en Alicante y en otras partes de España, este día seguirá siendo laborable, aunque en algunos lugares, como en el ámbito escolar alicantino, será una jornada sin clases.